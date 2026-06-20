В ночь на 20 июня враг атаковал Харьков, попав в многоэтажный дом корректируемой авиабомбой (КАБом).

О последствиях атаки сообщили городской глава Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Атака на Харьков 20 июня: что известно

Ночью российские войска нанесли удар корректируемыми авиабомбами по Холодногорскому району Харькова.

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Сначала Игорь Терехов сообщил о попадании в частный жилой сектор. Впоследствии он уточнил, что удар пришелся по двухэтажному многоквартирному дому.

После взрыва часть конструкций обвалилась, а люди оказались под завалами.

По словам городского главы, сначала спасатели деблокировали одного человека в тяжелом состоянии, а затем со второго этажа достали еще двух пострадавших.

По уточненным данным Харьковской ОВА, количество пострадавших возросло до девяти человек.

Среди травмированных — 60-летний и 49-летний мужчины, 54-летняя и 87-летняя женщины, а также 6-летний ребенок.

Позже за медицинской помощью обратился еще один 66-летний мужчина — у него диагностировали острую реакцию на стресс.

Еще два человека получили необходимую помощь уже после первичного обследования.

Пятерых пострадавших госпитализировали, еще четырем помощь оказали на месте.

Позже стало известно об одной погибшей, ее тело спасатели деблокировали из-под завалов дома.

На месте удара продолжают работать спасатели, медики и коммунальные службы. Продолжается обследование здания и уточнение окончательных последствий атаки на Харьков 20 июня.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 578-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Игорь Терехов

Фото : ГСЧС

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