Вибухи в Харкові пролунали вдень 1 липня. Росіяни вдарили по місту авіабомбами. Місцева влада повідомляє про руйнування та загиблих внаслідок атаки.

Вибухи у Харкові 1 липня: які наслідки

– Ворог ударив КАБом по Київському району… Влучання у приватний будинок, є поранені – їхня кількість і стан уточнюються, – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Згодом стало відомо про влучання в Слобідському районі. За кілька хвилин надійшла інформація про приліт на межі Новобаварського та Основ’янського районів Харкова.

– Ситуаційним центром зафіксовано п’ять ударів по місту – три з них в Основ’янському районі, два у Київському, – додав міський голова.

Зараз дивляться

За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, відомо про двох загиблих унаслідок удару по Новобаварському району, серед них – 15-річний хлопець.

Травмовано 32 людини, наймолодшій постраждалій – рік, найстаршому – 76.

Сімнадцятирічна річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес. До лікарень доставлено десятеро поранених.

Терехов уточнив, що ворог завдав по Харкову сім ударів КАБами.

У Повітряних силах попереджали про загрозу пусків авіабомб на Харківщину.

Нагадаємо, 28 червня ворог здійснив атаку на АЗС у Харкові із застосуванням ударного дрону, було зафіксоване влучання у Шевченківському районі міста. Постраждала одна людина.

Фото: Олег Синєгубов

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.