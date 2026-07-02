В Дарницком районе Киева после массированной атаки РФ ищут людей, в том числе 15-летнюю девушку и ее семью.

Последствия обстрела Киева 2 июля

Как сообщил городской глава Виталий Кличко, повреждения есть во всех районах города. Наибольшие разрушения — в жилом доме в Дарницком районе. Его часть буквально снесло.

Там идет поисково-спасательная операция. Под завалами ищут людей, в том числе 15-летнюю девушку и ее семью.

Сейчас смотрят

Как сообщил министр МВД Игорь Клименко, на этой локации удалось спасти 17 человек, 7 из них – деблокированы из смертельной ловушки.

— К сожалению, один человек погиб. Есть информация о без вести пропавших – ищем, – написал он в Telegram.

Министр рассказал, что периодически объявляют минуту тишины, чтобы услышать людей, которые могут быть под завалами. При этом используют специальное оборудование – виброфоны, благодаря которым можно услышать даже сердцебиение.

Напомним, что сегодня ночью РФ осуществила самую массированную атаку по Киеву, ударив по столице баллистикой, крылатыми ракетами, БпЛА.

Всего в настоящее время известно о 13 погибших и почти 90 пострадавших.

Фото: Игорь Клименко

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.