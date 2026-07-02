У Дарницькому районі Києва після масованої атаки РФ шукають людей, зокрема 15-річну дівчину та її родину.

Наслідки обстрілу Києва 2 липня

Як повідомив міський голова Віталій Кличко, пошкодження є в усіх районах міста. Найбільших руйнувань зазнав житловий будинок у Дарницькому районі. Його частину буквально знесло.

Там триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами шукають людей, зокрема 15-річну дівчину та її родину.

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Як повідомив міністр МВС Ігор Клименко, на цій локації вдалося врятувати 17 осіб, 7 з них – деблокували зі смертельної пастки.

– На жаль, одна особа загинула. Є інформація про безвісти зниклих – шукаємо, – написав він у Telegram.

Міністр розповів, що періодично оголошують хвилину тиші, щоб почути знаки від людей, які можуть бути під завалами. При цьому використовують спеціальне обладнання – віброфони, завдяки яким можна почути навіть серцебиття.

Нагадаємо, сьогодні вночі РФ здійснила наймасованішу атаку Києва, вдаривши по столиці балістикою, крилатими ракетами, БпЛА.

Загалом на цей час відомо про 13 загиблих і майже 90 постраждалих.

Фото: Ігор Клименко

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