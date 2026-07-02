У Дарницькому районі Києва під завалами будинку шукають 15-річну дівчину та її родину
- Після масованої атаки РФ на Київ 2 липня у Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція в зруйнованому житловому будинку.
- За даними влади, під завалами шукають людей, зокрема 15-річну дівчину та її родину, а на місці врятували 17 осіб.
- Загалом після нічної атаки балістикою, крилатими ракетами та БпЛА відомо про 13 загиблих і майже 90 постраждалих.
У Дарницькому районі Києва після масованої атаки РФ шукають людей, зокрема 15-річну дівчину та її родину.
Наслідки обстрілу Києва 2 липня
Як повідомив міський голова Віталій Кличко, пошкодження є в усіх районах міста. Найбільших руйнувань зазнав житловий будинок у Дарницькому районі. Його частину буквально знесло.
Там триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами шукають людей, зокрема 15-річну дівчину та її родину.
Як повідомив міністр МВС Ігор Клименко, на цій локації вдалося врятувати 17 осіб, 7 з них – деблокували зі смертельної пастки.
– На жаль, одна особа загинула. Є інформація про безвісти зниклих – шукаємо, – написав він у Telegram.
Міністр розповів, що періодично оголошують хвилину тиші, щоб почути знаки від людей, які можуть бути під завалами. При цьому використовують спеціальне обладнання – віброфони, завдяки яким можна почути навіть серцебиття.
Нагадаємо, сьогодні вночі РФ здійснила наймасованішу атаку Києва, вдаривши по столиці балістикою, крилатими ракетами, БпЛА.
Загалом на цей час відомо про 13 загиблих і майже 90 постраждалих.
Фото: Ігор Клименко