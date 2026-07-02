Взрывы в Запорожье: виден густой дым, поврежден терминал логистической компании
В Запорожье днем 2 июля прогремели взрывы.
Взрывы в Запорожье 2 июля: что известно
Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, РФ нанесла удар по терминалу логистической компании в городе.
– Дым, который видят запорожцы, – это вражеская атака по городу. Поврежден терминал логистической компании, — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 2 июля РФ совершила очередную массированную комбинированную атаку на территорию Украины.
Эпицентром обстрела стал Киев и область, российские войска запустили ударные дроны, а также баллистические и крылатые ракеты.
К тому же под ударом оказались и другие области Украины, в частности Запорожская, Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская, Черкасская и Николаевская.
В целом РФ применила 570 средств воздушного нападения — 74 ракеты разных типов и 496 ударных беспилотников.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 590-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.