В Запорожье днем ​​2 июля прогремели взрывы.

Взрывы в Запорожье 2 июля: что известно

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, РФ нанесла удар по терминалу логистической компании в городе.

– Дым, который видят запорожцы, – это вражеская атака по городу. Поврежден терминал логистической компании, — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 2 июля РФ совершила очередную массированную комбинированную атаку на территорию Украины.

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Эпицентром обстрела стал Киев и область, российские войска запустили ударные дроны, а также баллистические и крылатые ракеты.

К тому же под ударом оказались и другие области Украины, в частности Запорожская, Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская, Черкасская и Николаевская.

В целом РФ применила 570 средств воздушного нападения — 74 ракеты разных типов и 496 ударных беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 590-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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