Атака на Киевскую область: повреждены дома, склады и общежитие, есть раненые
В ночь на 2 июля российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киевскую область с помощью ударных дронов, баллистических и крылатых ракет.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Атака на Киевскую область 2 июля: что известно
По словам главы ОВА, последствия российской атаки на Киевскую область зафиксировали как минимум в пяти районах области.
В Бучанском районе спасатели тушат пожары в складских помещениях и частном жилом доме. Также поврежден автомобиль.
Здесь ранения получили трое мужчин. Двоих пострадавших с закрытыми черепно-мозговыми травмами, ожогами тела и рваными ранами головы госпитализировали. Они находятся под наблюдением врачей.
Еще один мужчина получил резаные раны лица. Медики оказали ему помощь на месте.
В Броварском районе повреждены шесть частных домов, здание общежития и автомобиль.
В Обуховском и Фастовском районах повреждены частные жилые дома.
В Вышгородском районе поврежден автомобиль.
Сейчас на местах работают все экстренные службы. Окончательные последствия атаки на Киевскую область 2 июля уточняются.
Этой же ночью российские войска совершили массированную комбинированную атаку не только на Киевскую область, но и на столицу.
По данным ГСЧС, под ударами оказались семь районов Киева, где повреждены жилые дома, отель, рынок, складские помещения и другие объекты гражданской инфраструктуры.
По состоянию на утро в Киеве было известно как минимум о 9 погибших и 34 пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 590-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.