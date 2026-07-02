В ночь на 2 июля российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киевскую область с помощью ударных дронов, баллистических и крылатых ракет.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Атака на Киевскую область 2 июля: что известно

По словам главы ОВА, последствия российской атаки на Киевскую область зафиксировали как минимум в пяти районах области.

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В Бучанском районе спасатели тушат пожары в складских помещениях и частном жилом доме. Также поврежден автомобиль.

Здесь ранения получили трое мужчин. Двоих пострадавших с закрытыми черепно-мозговыми травмами, ожогами тела и рваными ранами головы госпитализировали. Они находятся под наблюдением врачей.

Еще один мужчина получил резаные раны лица. Медики оказали ему помощь на месте.

В Броварском районе повреждены шесть частных домов, здание общежития и автомобиль.

В Обуховском и Фастовском районах повреждены частные жилые дома.

В Вышгородском районе поврежден автомобиль.

Сейчас на местах работают все экстренные службы. Окончательные последствия атаки на Киевскую область 2 июля уточняются.

Этой же ночью российские войска совершили массированную комбинированную атаку не только на Киевскую область, но и на столицу.

По данным ГСЧС, под ударами оказались семь районов Киева, где повреждены жилые дома, отель, рынок, складские помещения и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По состоянию на утро в Киеве было известно как минимум о 9 погибших и 34 пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 590-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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