У Запоріжжі вдень 2 липня пролунали вибухи.

Вибухи у Запоріжжі 2 липня: що відомо

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, РФ завдала удару по терміналу логістичної компанії.

– Дим, який бачать запоріжці, – це ворожа атака по місту. Пошкоджений термінал логістичної компанії, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 2 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну.

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Епіцентром обстрілу став Київ та область, окупанти запустили ударні дрони, а також балістичні та крилаті ракети.

Крім того, під ударом опинилися й інші області України, зокрема Запорізька, Харківська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Черкаська та Миколаївська.

Загалом РФ застосувала 570 засобів повітряного нападу – 74 ракети різних типів і 496 ударних безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 590-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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