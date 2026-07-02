Вибухи в Запоріжжі: видно густий дим, пошкоджено термінал логістичної компанії
У Запоріжжі вдень 2 липня пролунали вибухи.
Вибухи у Запоріжжі 2 липня: що відомо
Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, РФ завдала удару по терміналу логістичної компанії.
– Дим, який бачать запоріжці, – це ворожа атака по місту. Пошкоджений термінал логістичної компанії, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 2 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну.
Епіцентром обстрілу став Київ та область, окупанти запустили ударні дрони, а також балістичні та крилаті ракети.
Крім того, під ударом опинилися й інші області України, зокрема Запорізька, Харківська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Черкаська та Миколаївська.
Загалом РФ застосувала 570 засобів повітряного нападу – 74 ракети різних типів і 496 ударних безпілотників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 590-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.