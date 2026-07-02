В ночь на 2 июля Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку на территорию Украины, задействовав десятки ракет разных типов и почти полтысячи ударных дронов.

Основной удар пришелся на Киев и Киевскую область, однако последствия обстрелов также зафиксировали в Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Николаевской областях.

Детальнее о последствиях атаки на Украину сегодня, 2 июля, читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Атака на Украину 2 июля: что известно

По данным Воздушных сил ВСУ, во время ночной атаки на Украину 2 июля оккупационная армия выпустила 570 средств воздушного нападения — 74 ракеты разных типов и 496 ударных беспилотников.

Во время атаки оккупанты применили баллистические ракеты Искандер-М/С-400, крылатые ракеты Х-101 и Калибр, противокорабельные ракеты Циркон, управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также ударные БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражующие боеприпасы Бандероль и дроны-имитаторы.

Украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 524 воздушные цели, среди которых 48 ракет разных типов и 476 беспилотников. В то же время зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БпЛА в 33 местах, еще в 18 местах упали обломки сбитых целей.

Последствия атаки на Киев

Самый сильный удар этой ночью пришелся на столицу. По данным ГСЧС, во время ночной атаки на Киев 2 июля повреждения зафиксировали в семи районах города, а всего пострадало более 30 мест.

Под ударами оказались жилые многоэтажки, частная застройка, отель, рынок, складские помещения и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Самые серьезные разрушения произошли в Дарницком районе, где в одном из девятиэтажных домов обрушились конструкции с первого по шестой этаж. Спасатели деблокировали из-под завалов 17 человек, семерых из них удалось спасти. Поисково-спасательная операция продолжается.

В Шевченковском районе вспыхнули пожары на крыше жилого дома, в отеле, пятиэтажке, нежилом здании и на территории рынка. Также повреждено здание, где находится одна из подстанций скорой медицинской помощи. Пострадали пять медиков и водителей, один из парамедиков находится в крайне тяжелом состоянии.

Повреждения также зафиксировали в Голосеевском, Печерском, Оболонском, Святошинском и Деснянском районах.

По состоянию на утро известно как минимум о 17 погибших и более 80 пострадавших. Среди раненых — трое детей, медики и сотрудник ГСЧС.

Последствия атаки на Киевскую область

В ночь на 2 июля российская армия нанесла комбинированный удар и по Киевской области.

В частности, в Бучанском районе загорелись складские помещения и частный жилой дом, поврежден автомобиль. Там пострадали пять человек, двоих из них госпитализировали с закрытыми черепно-мозговыми травмами, ожогами и рваными ранами головы.

Еще двое пострадали в Бориспольском районе. В Броварском районе повреждены шесть частных домов, здание общежития и автомобиль.

Также разрушения зафиксировали в Обуховском, Фастовском и Вышгородском районах, где повреждены частные дома и автомобиль.

Всего в Киевской области в результате атаки пострадали семь человек.

Последствия атаки на Харьковскую область

Российские войска атаковали Харьковскую область ударными беспилотниками вечером 1 июля и в ночь на 2 июля.

В Слободском районе Харькова вражеский БПЛА попал в гараж на территории частного домовладения. Возник пожар, который уничтожил два автомобиля, также горели крыша жилого дома и хозяйственная постройка. Острую стрессовую реакцию получили мужчина и три женщины.

Кроме того, в селе Должик Богодуховского района российский беспилотник атаковал фермерское хозяйство. В результате удара погибли 10 телят, еще 10 животных получили ранения.

Также пожары возникли на территории фермерских хозяйств в Богодуховском и Харьковском районах, на двух автозаправочных станциях, а утром российский дрон атаковал агропредприятие в селе Плоское Купянского района.

Последствия атаки на Днепропетровскую область

В ночь на 2 июля российские войска атаковали сразу пять районов Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадали два человека.

В Синельниковском районе из-за вражеского удара загорелось четырехэтажное жилое здание.

Под ударом также оказался Никопольский район, где были повреждены административное здание, частный дом и автомобили.

В Павлограде в результате атаки разразился масштабный пожар. Огонь охватил более десяти легковых и грузовых автомобилей, а также мотоциклы.

В Криворожском районе повреждена автозаправочная станция.

Кроме того, в Днепровском районе спасатели тушили пожары, вызванные российскими ударами.

Несмотря на повторные атаки, все возгорания удалось оперативно потушить.

Последствия атаки на Запорожскую область

В Запорожье в результате российского удара 2 июля поврежден торговый центр в одном из районов города.

По предварительной информации, повреждена задняя часть здания. Информации о пострадавших не поступало.

Последствия атаки на Кировоградскую область

Вечером российские войска снова атаковали Кировоградскую область с помощью беспилотников.

Благодаря работе сил противовоздушной обороны вражеские цели удалось уничтожить.

В результате падения обломков зафиксированы незначительные повреждения сельскохозяйственной техники, а также несколько пожаров на открытых территориях. Спасатели оперативно потушили возгорания.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Последствия атаки на Черкасскую область

Во время массированной атаки силы противовоздушной обороны работали и в Черкасской области.

Украинские военные уничтожили одну российскую ракету и девять ударных беспилотников.

В Черкасском районе из-за падения обломков дрона были повреждены окна здания частного предприятия и автомобиль.

По предварительной информации, люди не пострадали. Обследование территории продолжается.

Последствия атаки на Николаевскую область

В ночь на 2 июля российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками.

Больше всего пострадала Новая Одесса. В результате вражеского удара погиб 66-летний водитель грузовика. Еще трое мужчин в возрасте 25, 42 и 50 лет получили ранения.

Также были повреждены складские здания и грузовик. Пожар, возникший после атаки, спасатели оперативно потушили.

Кроме того, из-за российских обстрелов в области семь раз загоралась пшеница на корню, еще в одном случае горел ячмень. Огонь уничтожил более 74 гектаров урожая, однако спасателям удалось не допустить распространения пламени и спасти еще 343 гектара посевов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 590-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.