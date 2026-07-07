Взрывы в Одессе прогремели вечером во вторник, 7 июля. Российские оккупанты ударили по городу баллистической ракетой, в результате чего есть разрушения и раненые.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

Взрывы в Одессе сегодня, 7 июля: последствия

Перед тем, как раздались взрывы в Одессе, Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга и скоростной цели, которая двигалась в направлении города.

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Впоследствии Олег Кипер подтвердил, что враг нанес удар по Одессе баллистической ракетой.

— В очередной раз, цинично пренебрегая нормами международного гуманитарного права, российская армия нанесла удар по гражданской Одесской области, применив баллистическую ракету с кассетной боевой частью, — отметил Кипер.

В результате взрывов в Одессе вспыхнул пожар в здании на территории производственного предприятия. Также загорелись автомобили.

В данный момент известно о девяти пострадавших в результате ракетного удара: это 58-летняя женщина и мужчины в возрасте 37-69 лет. Один человек (48-летний мужчина) находится в тяжелом состоянии с осколочными ранениями, еще трое – в состоянии средней тяжести.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Тем временем спасатели ликвидируют последствия обстрела.

В Одесской областной прокуратуре сообщили о начале расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 595-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Олег Кипер

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