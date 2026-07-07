Взрывы в Одессе: РФ ударила баллистикой с кассетной боевой частью, есть раненые
Взрывы в Одессе прогремели вечером во вторник, 7 июля. Российские оккупанты ударили по городу баллистической ракетой, в результате чего есть разрушения и раненые.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.
Взрывы в Одессе сегодня, 7 июля: последствия
Перед тем, как раздались взрывы в Одессе, Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга и скоростной цели, которая двигалась в направлении города.
Впоследствии Олег Кипер подтвердил, что враг нанес удар по Одессе баллистической ракетой.
— В очередной раз, цинично пренебрегая нормами международного гуманитарного права, российская армия нанесла удар по гражданской Одесской области, применив баллистическую ракету с кассетной боевой частью, — отметил Кипер.
В результате взрывов в Одессе вспыхнул пожар в здании на территории производственного предприятия. Также загорелись автомобили.
В данный момент известно о девяти пострадавших в результате ракетного удара: это 58-летняя женщина и мужчины в возрасте 37-69 лет. Один человек (48-летний мужчина) находится в тяжелом состоянии с осколочными ранениями, еще трое – в состоянии средней тяжести.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Тем временем спасатели ликвидируют последствия обстрела.
В Одесской областной прокуратуре сообщили о начале расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 595-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Олег Кипер