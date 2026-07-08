В ночь на 8 июля российские войска нанесли массированный удар ударными беспилотниками по гражданской инфраструктуре Одесской области. Под ударом оказались объекты на юге региона.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака дронов на Одесскую область 8 июля

В результате атаки были повреждены три автозаправочные станции, там возникли пожары. Также российские войска нанесли удар по одному из объектов энергетической инфраструктуры.

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По предварительным данным, в результате ночной атаки погибших и пострадавших нет.

В то же время увеличилось число раненых в результате вечернего ракетного удара по Одессе. На данный момент известно об 11 пострадавших, сообщил Олег Кипер.

Девять человек госпитализированы. Наиболее тяжелое состояние у 48-летнего мужчины, который находится под наблюдением медиков. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

На местах вражеских ударов продолжают работать спасатели, медики, правоохранители и другие профильные службы. Продолжается ликвидация последствий атак, а следователи документируют очередное военное преступление России против гражданского населения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 596-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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