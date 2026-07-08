В ночь на 8 июля (с 18:00 7 июля) российские оккупанты нанесли удар по Украине противорадиолокационными ракетами, баллистическими ракетами и ударными дронами.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака на Украину 8 июля

В частности, враг атаковал Украину:

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2 ракетами Х-31П из акватории Черного моря,

5 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 (районы запуска — оккупированный Крым и Брянская область),

169 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия из Брянска, Орла, Приморско-Ахтарска, Миллерово, а также временно оккупированных Донецка, Гвардейского, Чауды в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили и подавили 139 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны,

Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет Искандер-М/С-400 на 4 локациях и 20 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 7 локациях.

Две противорадиолокационные ракеты Х-31П не достигли цели.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируются еще несколько вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 596-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Повітряні сили ЗСУ

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