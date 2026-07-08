У ніч на 8 липня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по цивільній інфраструктурі Одеської області. Під ударом опинилися об’єкти на півдні регіону.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака дронів на Одещину 8 липня

Унаслідок атаки пошкоджено три автозаправні станції, там виникли пожежі. Також російські війська завдали удару по одному з об’єктів енергетичної інфраструктури.

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За попередніми даними, внаслідок нічної атаки загиблих і постраждалих немає.

Водночас збільшилася кількість поранених через вечірній ракетний удар по Одесі. Наразі відомо про 11 постраждалих, повідомив Олег Кіпер.

Дев’ятьох людей госпіталізували. Найважчий стан залишається у 48-річного чоловіка, який перебуває під наглядом медиків. Усім потерпілим надають необхідну допомогу.

На місцях ворожих ударів продовжують працювати рятувальники, медики, правоохоронці та інші профільні служби. Триває ліквідація наслідків атак, а слідчі документують черговий воєнний злочин Росії проти цивільного населення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 596-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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