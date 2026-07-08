РФ ударила КАБами по Николаевской области: погибли мать и дочь, ранен еще один ребенок
- Россия нанесла удар по Баштанскому району Николаевской области с помощью управляемых авиабомб.
- В Гороховской общине погибли 38-летняя женщина и ее 15-летняя дочь.
- 13-летняя девочка и 39-летняя женщина находятся в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии.
Ночью россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по Баштанскому району Николаевской области. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Атака на Николаевскую область
В результате вражеской атаки в Гороховской общине пострадала семья: погибли мать и дочь — 38-летняя женщина и 15-летняя девочка. С ранениями в больницу доставили 13-летнюю девочку.
В другом населенном пункте Гороховской общины ранение получила 39-летняя женщина. Она находится в больнице.
Для извлечения тел погибших из-под завалов были привлечены спасатели ГСЧС. До прибытия подразделений местные жители самостоятельно извлекли из-под обломков двух пострадавших.
— На утро состояние обеих пострадавших — тяжелое, стабильное. Повреждены 20 частных домов, здание учебного заведения и ЛЭП. Произошло отключение электроэнергии у потребителей, — сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Вчера в Николаевском районе враг атаковал Очаков ракетой Шахед. В городе повреждены окна многоквартирного дома и автомобиль. Пострадавших нет.
Также вчера вражеский беспилотник типа Молния нанес удар по Куцурубской общине. К счастью, никто не пострадал.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, ночью россияне нанесли удар по территории Украины двумя ракетами Х-31П, пятью баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 и почти 170 дронами.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 596-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.