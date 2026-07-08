Ночью россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по Баштанскому району Николаевской области. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Атака на Николаевскую область

В результате вражеской атаки в Гороховской общине пострадала семья: погибли мать и дочь — 38-летняя женщина и 15-летняя девочка. С ранениями в больницу доставили 13-летнюю девочку.

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В другом населенном пункте Гороховской общины ранение получила 39-летняя женщина. Она находится в больнице.

Для извлечения тел погибших из-под завалов были привлечены спасатели ГСЧС. До прибытия подразделений местные жители самостоятельно извлекли из-под обломков двух пострадавших.

— На утро состояние обеих пострадавших — тяжелое, стабильное. Повреждены 20 частных домов, здание учебного заведения и ЛЭП. Произошло отключение электроэнергии у потребителей, — сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Вчера в Николаевском районе враг атаковал Очаков ракетой Шахед. В городе повреждены окна многоквартирного дома и автомобиль. Пострадавших нет.

Также вчера вражеский беспилотник типа Молния нанес удар по Куцурубской общине. К счастью, никто не пострадал.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, ночью россияне нанесли удар по территории Украины двумя ракетами Х-31П, пятью баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 и почти 170 дронами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 596-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ДСНС

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