Вночі росіяни керованими авіабомбами атакували Баштанський район на Миколаївщині. На жаль, є постраждалі та загиблі.

Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Атака на Миколаївщину

Внаслідок ворожої атаки в Горохівській громаді постраждала сім’я: загинули мати й донька – 38-річна жінка та 15-річна дівчинка. Із пораненнями доправили до лікарні 13-річну дівчинку.

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В іншому населеному пункті Горохівської громади поранення дістала 39-річна жінка. Вона у лікарні.

Для деблокування тіл загиблих з-під завалів залучалися рятувальники ДСНС. До прибуття підрозділів місцеві жителі самотужки витягли з-під уламків двох постраждалих.

— На ранок стан обох постраждалих — тяжкий, стабільний. Пошкоджено 20 приватних будинків, будівлю навчального закладу та ЛЕП. Є знеструмлення споживачів, — повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Вчора у Миколаївському районі ворог атакував Шахедом Очаків. У місті пошкоджені вікна багатоквартирного будинку та автомобіль. Постраждалих немає.

Також вчора ворожий безпілотник типу Молнія вдарив по Куцурубській громаді. На щастя, ніхто не постраждав.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, вночі росіяни атакували територію України двома ракетами Х-31П, п’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 та майже 170 дронами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 596-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

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