Нічні вибухи у Києві: є пошкодження в кількох районах, 11 постраждалих
- Уночі 11 липня в Києві пролунали вибухи через балістичну атаку РФ.
- Пожежі та пошкодження зафіксували у Святошинському, Дарницькому, Солом'янському та Дніпровському районах.
- Є постраждалі, серед них — 11-річна дитина.
У ніч проти 11 липня у Києві пролунали вибухи під час російської атаки із застосуванням балістичного озброєння. У кількох районах столиці зафіксовані пожежі, пошкодження цивільної інфраструктури. Відомо про 11 постраждалих, серед них є дитина.
Про наслідки атаки повідомили міський голова Києва Віталій Кличко, ДСНС України та Національна поліція.
Оновлено о 8:50.
Вибухи у Києві 11 липня: що відомо
Так, спочатку у Дніпровському районі зафіксували задимлення на території нежитлової забудови: сталася пожежа в складському приміщенні.
Згодом стало відомо про нові наслідки удару. У Святошинському районі, за попередніми даними, сталося влучання у нежитлову будівлю.
У Солом’янському районі виникла пожежа у триповерховій офісній будівлі. Постраждала і складська будівля, а за іншою адресою внаслідок вибухової хвилі пошкоджено залізничний локомотив.
У Дарницькому районі через атаку загорілася трансформаторна підстанція. Пізніше Кличко уточнив, що також зафіксовано влучання у проїжджу частину дороги, виникла пожежа в електрощитовій, яка забезпечує регулювання роботи світлофорів. У навколишніх будинках вибуховою хвилею повибивало вікна.
За останніми даними Нацполіції, кількість постраждалих унаслідок російської атаки зросла до 11 людей. Серед поранених — 11-річний хлопчик. Четверо постраждалих госпіталізували до лікарень. Іншим — медики надали допомогу на місці.
Водночас у ДСНС повідомили, що постраждало 10 людей. П’ятеро з них наразі в лікарні.
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