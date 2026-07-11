У ніч проти 11 липня у Києві пролунали вибухи під час російської атаки із застосуванням балістичного озброєння. У кількох районах столиці зафіксовані пожежі, пошкодження цивільної інфраструктури. Відомо про 11 постраждалих, серед них є дитина.

Про наслідки атаки повідомили міський голова Києва Віталій Кличко, ДСНС України та Національна поліція.

Оновлено о 8:50.

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Так, спочатку у Дніпровському районі зафіксували задимлення на території нежитлової забудови: сталася пожежа в складському приміщенні.

Згодом стало відомо про нові наслідки удару. У Святошинському районі, за попередніми даними, сталося влучання у нежитлову будівлю.

У Солом’янському районі виникла пожежа у триповерховій офісній будівлі. Постраждала і складська будівля, а за іншою адресою внаслідок вибухової хвилі пошкоджено залізничний локомотив.

У Дарницькому районі через атаку загорілася трансформаторна підстанція. Пізніше Кличко уточнив, що також зафіксовано влучання у проїжджу частину дороги, виникла пожежа в електрощитовій, яка забезпечує регулювання роботи світлофорів. У навколишніх будинках вибуховою хвилею повибивало вікна.

За останніми даними Нацполіції, кількість постраждалих унаслідок російської атаки зросла до 11 людей. Серед поранених — 11-річний хлопчик. Четверо постраждалих госпіталізували до лікарень. Іншим — медики надали допомогу на місці.

Водночас у ДСНС повідомили, що постраждало 10 людей. П’ятеро з них наразі в лікарні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 599-ту добу.

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