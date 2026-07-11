Какой праздник 11 июля 2026 года и что сегодня не стоит употреблять в пищу
Сегодня, 11 июля, в мире отмечают сразу несколько международных событий — Всемирный день прыжков с парашютом, Всемирный день народонаселения, Всемирный день лошади, Всемирный день рома и Международный день эфирных масел.
Православные христиане чтят память святой равноапостольной княгини Ольги и святой мученицы Евфимии.
Факты ICTV собрали все важные события 11 июля – узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, какие приметы существуют в народе и кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 11 июля 2026 года
- Кто празднует день ангела 11 июля 2026 года
- Что нельзя делать 11 июля 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 11 июля 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 11 июля 2026 года
Святая равноапостольная княгиня Ольга, память которой чтят 11 июля, первой из правителей Киевской Руси приняла христианство. Это стало поворотным моментом в истории государства.
Крещенная в Константинополе под именем Елена, она своей мудростью, государственным видением и личной верой разрушила стереотипы о женщине-язычнице у власти. Ее канонизировали как равноапостольную, приравняв к первым проповедникам христианства.
Также в этот день вспоминают святую мученицу Евфимию. Она жила в IV веке, подверглась жестоким пыткам за отказ отречься от Христа и была брошена в цирк на растерзание зверям. Впрочем, по преданию, звери не тронули ее, и только после длительных пыток она приняла мученическую смерть.
Кто празднует день ангела 11 июля 2026 года
День ангела 11 июля отмечают мужчины с именами Аркадий, Иларион, Лев, а также женщины по имени Елена, Ольга и Илона.
Особого внимания заслуживают обладательницы имени Ольга, ведь именно в этот день православная церковь чтит святую равноапостольную княгиню Ольгу.
Что нельзя делать 11 июля 2026 года
- Стричь волосы или ногти.
- Употреблять грубую пищу животного происхождения, в частности мясо, колбасы и жирные блюда.
- Поддаваться гневу, кричать, употреблять ругательные слова.
- Спонтанно тратить деньги.
Что можно делать сегодня
День хорошо посвятить наведению порядка в пространстве и внутреннему очищению. Астрологи советуют навести порядок в доме, офисе, мыслях и даже в режиме дня.
Это прекрасное время для поездок, смены обстановки, а также для умственной работы, требующей точности. Если есть интересные идеи, то день благоприятен для старта новых дел.
Народные приметы на 11 июля 2026 года
- Если с утра туман, то лето будет засушливым.
- Сильный северный ветер – к холодной зиме.
- Много мошкары – к урожаю грибов осенью.
- Дождь в этот день – к обильному урожаю зерновых.
- Если роса долго не высыхает, будет затяжная жара.