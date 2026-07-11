Сегодня, 11 июля, в мире отмечают сразу несколько международных событий — Всемирный день прыжков с парашютом, Всемирный день народонаселения, Всемирный день лошади, Всемирный день рома и Международный день эфирных масел.

Православные христиане чтят память святой равноапостольной княгини Ольги и святой мученицы Евфимии.

Факты ICTV собрали все важные события 11 июля – узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, какие приметы существуют в народе и кто празднует именины.

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Какой сегодня церковный праздник – 11 июля 2026 года

Святая равноапостольная княгиня Ольга, память которой чтят 11 июля, первой из правителей Киевской Руси приняла христианство. Это стало поворотным моментом в истории государства.

Крещенная в Константинополе под именем Елена, она своей мудростью, государственным видением и личной верой разрушила стереотипы о женщине-язычнице у власти. Ее канонизировали как равноапостольную, приравняв к первым проповедникам христианства.

Также в этот день вспоминают святую мученицу Евфимию. Она жила в IV веке, подверглась жестоким пыткам за отказ отречься от Христа и была брошена в цирк на растерзание зверям. Впрочем, по преданию, звери не тронули ее, и только после длительных пыток она приняла мученическую смерть.

Кто празднует день ангела 11 июля 2026 года

День ангела 11 июля отмечают мужчины с именами Аркадий, Иларион, Лев, а также женщины по имени Елена, Ольга и Илона.

Особого внимания заслуживают обладательницы имени Ольга, ведь именно в этот день православная церковь чтит святую равноапостольную княгиню Ольгу.

Что нельзя делать 11 июля 2026 года

Стричь волосы или ногти.

Употреблять грубую пищу животного происхождения, в частности мясо, колбасы и жирные блюда.

Поддаваться гневу, кричать, употреблять ругательные слова.

Спонтанно тратить деньги.

Что можно делать сегодня

День хорошо посвятить наведению порядка в пространстве и внутреннему очищению. Астрологи советуют навести порядок в доме, офисе, мыслях и даже в режиме дня.

Это прекрасное время для поездок, смены обстановки, а также для умственной работы, требующей точности. Если есть интересные идеи, то день благоприятен для старта новых дел.

Народные приметы на 11 июля 2026 года

Если с утра туман, то лето будет засушливым.

Сильный северный ветер – к холодной зиме.

Много мошкары – к урожаю грибов осенью.

Дождь в этот день – к обильному урожаю зерновых.

Если роса долго не высыхает, будет затяжная жара.

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