18 июля армия РФ нанесла двойной удар по локомотиву и пассажирским вагонам поезда на Запорожье.

Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

Двойной удар по поезду на Запорожье: что известно

Двойной удар по поезду на Запорожье, в частности по локомотиву и пассажирским вагонам, был нанесен 18 июля.

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Благодаря работе мониторинговой группы, профессиональным действиям железнодорожников и своевременному реагированию, все пассажиры и работники были оперативно переведены в безопасное место, отметил Николай Калашник.

По предварительной информации, никто не пострадал.

— Россия сознательно продолжает бить по гражданской инфраструктуре, пытаясь запугать людей и нарушить работу транспортной системы. Но украинская железная дорога продолжает работать, обеспечивая непрерывное сообщение и выполняя свою критически важную миссию даже в условиях постоянных атак, — отметил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

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