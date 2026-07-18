РФ дважды ударила по поезду на Запорожье: что известно о состоянии пассажиров и работников
18 июля армия РФ нанесла двойной удар по локомотиву и пассажирским вагонам поезда на Запорожье.
Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.
Двойной удар по поезду на Запорожье: что известно
Двойной удар по поезду на Запорожье, в частности по локомотиву и пассажирским вагонам, был нанесен 18 июля.
Благодаря работе мониторинговой группы, профессиональным действиям железнодорожников и своевременному реагированию, все пассажиры и работники были оперативно переведены в безопасное место, отметил Николай Калашник.
По предварительной информации, никто не пострадал.
— Россия сознательно продолжает бить по гражданской инфраструктуре, пытаясь запугать людей и нарушить работу транспортной системы. Но украинская железная дорога продолжает работать, обеспечивая непрерывное сообщение и выполняя свою критически важную миссию даже в условиях постоянных атак, — отметил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.