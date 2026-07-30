Вибухи у Львові прогриміли зранку 30 липня, коли ворог атакував місто крилатими ракетами.

Про наслідки атаки повідомили міський голова Львова Андрій Садовий та начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Вибухи у Львові 30 липня: що відомо

Перед тим як пролунали вибухи у Львові Повітряні сили ЗСУ попередили про рух крилатих ракет у напрямку міста.

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Невдовзі місцеві мешканці почули вибухи.

За словами міського голови Андрія Садового, внаслідок атаки загорілися житлові будинки на вулицях Патона та Виговського.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що за попередньою інформацією пошкоджено дві багатоповерхівки.

Через перекриття вулиці Патона громадський транспорт у Львові тимчасово курсує зі змінами.

Автобуси в обох напрямках прямують через вулицю Городоцьку до Мотозаводу, а далі — вулицею Виговського.

Тролейбуси №23 та №30 тимчасово не курсують.

За останніми даними, унаслідок вибухів у Львові 30 липня п’ятеро людей дістали поранення та потребують госпіталізації.

Наразі на місцях ворожих ударів працюють рятувальники та інші екстрені служби.

Остаточну інформацію про наслідки вибухів у Львові сьогодні обласна влада пообіцяла оприлюднити після завершення повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 618-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Андрій Садовий

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