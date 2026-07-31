В ночь на 31 июля Волгоград в России подвергся атаке. По предварительным данным, под удар могли попасть нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Волгограднефтепереработка и логистический комплекс Wildberries.

Об этом сообщают губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и Telegram-каналы.

Атака на Волгоград 31 июля: что известно

В ночь на 31 июля жители Волгограда и области сообщили о серии взрывов и пожаров.

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате атаки пострадали пять человек.

По его словам, возгорания произошли на одном из предприятий топливно-энергетического комплекса на юге города, а также на складах в Дзержинском районе. При этом он не уточнил, какие именно объекты подверглись атаке.

После анализа фото и видео с места событий OSINT-проект ASTRA пришёл к выводу, что одним из пострадавших объектов, вероятно, стал логистический комплекс Wildberries, расположенный на Бузулуцком проезде. По открытым данным, площадь центра превышает 48 тыс. кв. м.

Как сообщили читатели ASTRA, компания Wildberries через приложение WB Partners уведомила партнеров о временной приостановке работы склада в Волгограде.



В сообщении говорится, что из-за чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие обстоятельств непреодолимой силы, логистический центр временно не принимает товары. В компании также заявили, что всех сотрудников эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности.

По предварительным данным ASTRA и Exilenova+, еще одной целью атаки мог стать нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Волгограднефтепереработка.

О пожаре на территории предприятия сообщали местные жители. НПЗ находится на юге Волгограда, где, по словам губернатора, загорелось предприятие топливно-энергетического комплекса.

По данным СМИ, Волгоградский НПЗ — один из крупнейших в России. Предприятие перерабатывает около 13–15 млн тонн нефти в год и производит бензин, дизельное и авиационное топливо.

На момент публикации российские власти не подтвердили, что под удар попали именно Волгоградский НПЗ или логистический центр Wildberries.

Напомним, что накануне, в ночь на 30 июля, в России сообщили об атаке дронов на два логистических центра Wildberries — в Пензенской области и Сарапуле (Удмуртская Республика).

После ударов на складах начались пожары, а сотрудников эвакуировали.

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