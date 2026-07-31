В эту пятницу, 31 июля 2026 года, отмечается Международный день специалистов по внедрению цифровых технологий, Международный день памяти спасателей, Всемирный день рейнджеров, День африканской женщины, День беспородной собаки, День осведомленности о необычных музыкальных инструментах и ​​День рождения Гарри Поттера.

Православная церковь в этот день чтит память святого Евдокима Каппадокиянина. В народе праздник известен как Евдокимово заглавие, поскольку уже на следующий день начинается Успенский пост.

О том, какие существуют приметы, что нельзя делать и кто празднует день ангела 31 июля читайте в материале Фактов ICTV.

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Какой сегодня церковный праздник — 31 июля 2026 года

Православные верующие 31 июля вспоминают святого Евдокима Каппадокиянина, который жил в IX веке в Малой Азии. Он родился в семье благочестивых христиан Василия и Евдокии.

Евдоким отличался добродетельной жизнью, тщательно исполнял заповеди Божьи, соблюдал пост, молился, усердно изучал Священное Писание, помогал вдовам и сиротам, избегал пустословия, не общался с женщинами, кроме своей матери. Святой Евдоким мирно скончался в возрасте 33 лет. Возле его мощей происходили исцеления больных и бесноватых.

Кто празднует день ангела 31 июля 2026 года

Именины 31 июля отмечают обладатели таких имен: Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Денис, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета.

Если у вас есть знакомые, которые носят одно из этих имен, поздравьте их пожеланиями здоровья, достатка, мира и благополучия.

Что нельзя делать 31 июля 2026 года

В этот день под запретом ссоры, сквернословие, сплетни, зависть, обиды, жадность, равнодушие, месть. 31 июля не стоит делать важные покупки, лучше отложить их на другой день.

В Евдокимов день нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Если не откликнетесь на просьбу, то навлечете на себя беду. Также запрещено переедать и злоупотреблять алкоголем — перед началом Успенского поста нужно очистить тело и мысли.

Что можно делать сегодня

31 июля можно помолиться святому Евдокиму, попросив у него благополучия, счастья и здоровья для себя и родных.

Сегодняшний день считается благоприятным для бракосочетания. В народе его называли Евдокимовым заговением, ведь на следующий день уже начинается Успенский пост. На стол обычно ставили блюда из мяса, рыбы и яиц, однако стоит помнить, что есть и пить нужно в меру.

Согласно лунному календарю, 31 июля подходит для учебы, знакомств и установления новых связей.

Народные приметы на 31 июля 2026 года

Ветреный день — зима будет снежной.

Густой туман — к урожаю грибов, но если он быстро исчезает — к ясной и сухой погоде.

Паутина летает в воздухе — к солнечной и теплой погоде.

Пчелы утром летят в поле — день будет ясным.

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