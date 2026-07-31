Какой праздник 31 июля 2026 и почему нельзя отказывать в помощи
В эту пятницу, 31 июля 2026 года, отмечается Международный день специалистов по внедрению цифровых технологий, Международный день памяти спасателей, Всемирный день рейнджеров, День африканской женщины, День беспородной собаки, День осведомленности о необычных музыкальных инструментах и День рождения Гарри Поттера.
Православная церковь в этот день чтит память святого Евдокима Каппадокиянина. В народе праздник известен как Евдокимово заглавие, поскольку уже на следующий день начинается Успенский пост.
О том, какие существуют приметы, что нельзя делать и кто празднует день ангела 31 июля читайте в материале Фактов ICTV.
- Какой сегодня церковный праздник — 31 июля 2026 года
- Кто празднует день ангела 31 июля 2026 года
- Что нельзя делать 31 июля 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 31 июля 2026 года
Какой сегодня церковный праздник — 31 июля 2026 года
Православные верующие 31 июля вспоминают святого Евдокима Каппадокиянина, который жил в IX веке в Малой Азии. Он родился в семье благочестивых христиан Василия и Евдокии.
Евдоким отличался добродетельной жизнью, тщательно исполнял заповеди Божьи, соблюдал пост, молился, усердно изучал Священное Писание, помогал вдовам и сиротам, избегал пустословия, не общался с женщинами, кроме своей матери. Святой Евдоким мирно скончался в возрасте 33 лет. Возле его мощей происходили исцеления больных и бесноватых.
Кто празднует день ангела 31 июля 2026 года
Именины 31 июля отмечают обладатели таких имен: Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Денис, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета.
Если у вас есть знакомые, которые носят одно из этих имен, поздравьте их пожеланиями здоровья, достатка, мира и благополучия.
Что нельзя делать 31 июля 2026 года
В этот день под запретом ссоры, сквернословие, сплетни, зависть, обиды, жадность, равнодушие, месть. 31 июля не стоит делать важные покупки, лучше отложить их на другой день.
В Евдокимов день нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Если не откликнетесь на просьбу, то навлечете на себя беду. Также запрещено переедать и злоупотреблять алкоголем — перед началом Успенского поста нужно очистить тело и мысли.
Что можно делать сегодня
31 июля можно помолиться святому Евдокиму, попросив у него благополучия, счастья и здоровья для себя и родных.
Сегодняшний день считается благоприятным для бракосочетания. В народе его называли Евдокимовым заговением, ведь на следующий день уже начинается Успенский пост. На стол обычно ставили блюда из мяса, рыбы и яиц, однако стоит помнить, что есть и пить нужно в меру.
Согласно лунному календарю, 31 июля подходит для учебы, знакомств и установления новых связей.
Народные приметы на 31 июля 2026 года
- Ветреный день — зима будет снежной.
- Густой туман — к урожаю грибов, но если он быстро исчезает — к ясной и сухой погоде.
- Паутина летает в воздухе — к солнечной и теплой погоде.
- Пчелы утром летят в поле — день будет ясным.