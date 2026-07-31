За последние сутки Силы обороны на фронте уничтожили 1 340 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 31 июля

  • личного состава – около 1 446 150 (+1 340) человек;
  • танков – 12 231 (+1) шт.;
  • боевых бронированных машин – 25 056 (+7) шт.;
  • артиллерийских систем – 47 045 (+42) шт.;
  • РСЗО – 1 976 (+0) шт.;
  • средств ПВО – 1 525 (+3) шт.;
  • самолетов – 439 (+0) шт.;
  • вертолетов – 354 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов — 2 081 (+10) шт.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 435 665 (+1 525) шт.;
  • крылатых ракет — 5 005 (+55) шт.;
  • кораблей/катеров — 34 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 128 034 (+413) шт.;
  • специальной техники – 4 483 (+3) шт.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 619-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ЗСУ

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