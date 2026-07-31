Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери врага на 31 июля 2026 года: сводка Генштаба ВСУ
За последние сутки Силы обороны на фронте уничтожили 1 340 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 31 июля
- личного состава – около 1 446 150 (+1 340) человек;
- танков – 12 231 (+1) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 056 (+7) шт.;
- артиллерийских систем – 47 045 (+42) шт.;
- РСЗО – 1 976 (+0) шт.;
- средств ПВО – 1 525 (+3) шт.;
- самолетов – 439 (+0) шт.;
- вертолетов – 354 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов — 2 081 (+10) шт.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 435 665 (+1 525) шт.;
- крылатых ракет — 5 005 (+55) шт.;
- кораблей/катеров — 34 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 128 034 (+413) шт.;
- специальной техники – 4 483 (+3) шт.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 619-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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