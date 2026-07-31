Сегодня, 31 июля, раздались взрывы в Хмельницком.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Взрывы в Хмельницком 31 июля: что известно

По словам Тюрина, было слышно несколько взрывов. Предварительно, никто не пострадал.

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На месте работают все соответствующие службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщает Суспільне, воздушную тревогу в области не объявляли.

Местные Telegram-каналы сообщили, что после двух взрывов над городом поднялся столб черного густого дыма. Жители видят пожар.

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