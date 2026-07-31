Марта Бондаренко, редактор ленты
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Взрывы в Хмельницком прогремели без воздушной тревоги: над городом – столб черного дыма
Главное
- В Хмельницком раздалось несколько взрывов.
- По предварительной информации, пострадавших нет.
- На месте работают все соответствующие службы.
Сегодня, 31 июля, раздались взрывы в Хмельницком.
Об этом сообщил руководитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Взрывы в Хмельницком 31 июля: что известно
По словам Тюрина, было слышно несколько взрывов. Предварительно, никто не пострадал.
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На месте работают все соответствующие службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщает Суспільне, воздушную тревогу в области не объявляли.
Местные Telegram-каналы сообщили, что после двух взрывов над городом поднялся столб черного густого дыма. Жители видят пожар.
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