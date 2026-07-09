В Вишневом горел склад боеприпасов Укроборонпрома после атаки РФ — Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что склад боеприпасов, взорвавшийся в Вишневом после атаки РФ, принадлежал одному из предприятий Укроборонпрома.
- Открыто уголовное производство, виновные будут привлечены к уголовной ответственности.
Склад боеприпасов в Вишневом Киевской области, где после массированной атаки РФ 6 июля возник пожар с последующей детонацией, принадлежал одному из предприятий Укроборонпрома.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в четверг, 9 июля.
В Вишневом горел склад боеприпасов — Зеленский
Глава государства напомнил, что в результате взрывов погибли девять человек.
— Есть уголовное дело, виновные будут привлечены к уголовной ответственности и безусловно будут увольнения в Укроборонпроме, потому что склад был одного из предприятий Укроборонпрома, — сказал Зеленский.
После российского удара в ночь на 6 июля в Вишневом прогремели масштабные взрывы.
По информации Киевской областной военной администрации, в результате инцидента погибли девять человек. Спасатели ликвидировали последствия атаки на 35 локациях.
В Министерстве развития общин и территорий отметили, что в результате российского удара в Вишневом повреждены 280 жилых домов, из которых 253 являются частными, а 27 — многоквартирными.
Правительство направит более 3 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета на ликвидацию последствий атаки в Вишневом.
Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Лиховой отметил, что объект, на котором произошли взрывы, не относится к сфере управления и не подчиняется Вооруженным силам Украины.