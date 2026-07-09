Склад боеприпасов в Вишневом Киевской области, где после массированной атаки РФ 6 июля возник пожар с последующей детонацией, принадлежал одному из предприятий Укроборонпрома.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в четверг, 9 июля.

В Вишневом горел склад боеприпасов — Зеленский

Глава государства напомнил, что в результате взрывов погибли девять человек.

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— Есть уголовное дело, виновные будут привлечены к уголовной ответственности и безусловно будут увольнения в Укроборонпроме, потому что склад был одного из предприятий Укроборонпрома, — сказал Зеленский.

После российского удара в ночь на 6 июля в Вишневом прогремели масштабные взрывы.

По информации Киевской областной военной администрации, в результате инцидента погибли девять человек. Спасатели ликвидировали последствия атаки на 35 локациях.

В Министерстве развития общин и территорий отметили, что в результате российского удара в Вишневом повреждены 280 жилых домов, из которых 253 являются частными, а 27 — многоквартирными.

Правительство направит более 3 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета на ликвидацию последствий атаки в Вишневом.

Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Лиховой отметил, что объект, на котором произошли взрывы, не относится к сфере управления и не подчиняется Вооруженным силам Украины.

Источник : Суспільне

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