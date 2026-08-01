Мощные взрывы в Киеве раздавались в ночь на 1 августа во время российской массированной атаки баллистическими ракетами. Последствия вражеского удара фиксируют в семи районах столицы. Известно о по меньшей мере девяти погибших и 30 пострадавших.

О последствиях обстрела столицы рассказывает ГСЧС Украины, Полиция Киева и городской глава Виталий Кличко.

Обновлено в 09:20.

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Взрывы в Киеве сегодня, 1 августа: какие последствия

Количество пострадавших в Киеве в результате российских обстрелов возросло до 30 человек, среди них – четверо детей: 14-летняя девочка, 13-летняя девочка и парень, а также 17-летний юноша. У одной из девочек диагностировали отравление продуктами горения, у других – множественные осколочные ранения и резаные раны.

Известно о девяти погибших из-за ударов РФ, среди них 22-летний полицейский, находившийся на службе. Семь человек погибли в Дарницком районе и еще двое в Соломенском.

Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы на местах попаданий. К настоящему времени уже спасены 105 человек.

По данным Офиса генпрокурора, последствия ночных взрывов в Киеве фиксируют в семи районах столицы: Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском.

В частности, в Соломенском районе по одному из адресов произошло частичное разрушение и возгорание пятиэтажного жилого дома, по другому – горели автомобили на парковке.

Спасатели эвакуировали 35 человек с верхних этажей, пожар ликвидирован.

В Дарницком районе возник пожар, разрушение в админпостройке и в нежилом здании. По другому адресу загорелись автомобили и поврежденные дома.

Также на открытой территории в одном из скверов обнаружили воронку. Вдоль одной улицы на нескольких очагах горит обочина.

В Шевченковском районе произошел пожар в нежилом здании и возгорание скорых машин медицинской помощи. Также произошел пожар на территории киностудии, которую удалось локализовать.

Как рассказали в ГСЧС, в Днепровском районе поврежден магазин.

Кроме этого, в Печерском районе повреждены четыре частных жилых дома и хозяйственные постройки.

Начато досудебное расследование очередного военного преступления РФ, в результате которого погибли люди (ч.2 ст.438 Уголовного кодекса Украины).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1620-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ДСНС

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