Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Атака на Київщину: троє постраждалих, наслідки у Бучанському та Вишгородському районах
Внаслідок російської атаки на Київську область постраждали щонайменше троє людей.
Про це повідомляють Поліція Київщини, ДСНС України та Київська ОВА.
Атака на Київщину 1 серпня: які наслідки
За інформацією поліції, у ніч на 1 серпня російські війська вкотре завдали ворожих ударів по Київській області.
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Зокрема, у Бучанському районі пошкоджено складські приміщення підприємства та житлову забудову.
Внаслідок атаки постраждали троє людей: жінка 1981 року народження та двоє чоловіків, один із них – 2005 року народження. Їм надали медичну допомогу.
У Вишгородському районі загорівся лісовий настил. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Крім цього, пошкоджено приватний будинок та автомобіль.
Фото: ДСНС
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