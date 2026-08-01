Внаслідок російської атаки на Київську область постраждали щонайменше троє людей.

Про це повідомляють Поліція Київщини, ДСНС України та Київська ОВА.

Атака на Київщину 1 серпня: які наслідки

За інформацією поліції, у ніч на 1 серпня російські війська вкотре завдали ворожих ударів по Київській області.

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Зокрема, у Бучанському районі пошкоджено складські приміщення підприємства та житлову забудову.

Внаслідок атаки постраждали троє людей: жінка 1981 року народження та двоє чоловіків, один із них – 2005 року народження. Їм надали медичну допомогу.

У Вишгородському районі загорівся лісовий настил. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Крім цього, пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Фото : ДСНС

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