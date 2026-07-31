Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О. К. Антонова
Владимир Фесенко, политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента»
Сигнал Трампу и удар ракеты РФ в Польше: какие проблемы обнажил обстрел Украины 30 июля
Ночь на 30 июля стала очередным испытанием для украинской системы ПВО. Тогда Россия совершила один из самых массированных комбинированных ударов по Украине, выпустив 74 ракеты разных типов и 284 дрона. Основной удар пришелся на Киевщину, Львовщину, Полтавщину и Днепропетровщину, повлекшие человеческие жертвы, среди которых – трагическая гибель многодетной семьи в Радушном.
Кроме очередного военного преступления против гражданских, эта атака вышла за пределы Украины. Российская ракета Х-101 упала на территории Польши. В то же время для ударов по самой Украине враг снова применил северокорейскую баллистику.
Почему Кремль выбрал именно такую тактику, был ли залет российской ракеты в Польшу случайностью и что пытается продемонстрировать Москва президенту США Дональду Трампу – читайте далее в материале Фактов ICTV.
Ночная атака на Украину 30 июля: что произошло
В ночь на 30 июля российские войска нанесли массированный удар по территории Украины, выпустив 74 ракеты разных типов. Среди них:
- 4 противокорабельные ракеты Циркон/Оникс (из Курской области РФ);
- 9 баллистических ракет Искандер-М/С-400/KN-23 (из Брянской, Воронежской и Курской областей РФ);
- 61 крылатая ракета Х-101 или Калибр (пуски осуществлялись из Вологодской области и района города Новороссийск, РФ).
Кроме этого, РФ направила 284 ударных беспилотника (включая реактивные), а также дроны типов Гербера, Италмас и имитационные Пародии. Запуск осуществлялся из нескольких направлений – Брянска, Курска, Орла и Шаталового.
Под массированным ударом РФ оказались Киев, Львов, Кривой Рог, Радушное и другие населенные пункты Украины. В результате обстрела в Киеве один человек погиб, а еще трое получили ранения. Во Львове количество пострадавших возросло до 38 человек, известно об одном погибшем.
В поселке Радушное неподалеку от Кривого Рога трагедия унесла жизни пятерых членов многодетной семьи, среди которых – трое детей. Пропавшими без вести числятся еще пятеро детей из этой семьи. Всего в населенном пункте пострадали девять человек.
На убийство семьи Вороновых отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что подобные преступления должны видеть в Пентагоне. Он отметил, что во время удара по Радужному Россия могла применить баллистическую ракету, полученную от КНДР.
Кроме этого, в Киевской области в селе Скибин травмировалось пять человек, среди которых – один ребенок. В Полтавском районе в результате российской атаки погиб один человек.
Последствия массированной атаки РФ также зафиксировали в Польше. Во время воздушного удара по Украине в польском Люблине раздавались сирены тревоги, а неподалеку от города вскоре обнаружили воронку. Затем в Польше подтвердили, что этот след оставила российская крылатая ракета Х-101, взорвавшаяся при столкновении с землей.
После этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава рассмотрит возможность передачи Украине дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.
О чем свидетельствует эта атака РФ на Украину
Основными целями России во время этой атаки по Украине стали промышленные объекты, складские помещения и маркет-плейсы, заявил в комментарии Фактам ICTV ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А. К. Антонова, авиаэксперт Валерий Романенко.
Отвечая на вопрос о том, может ли РФ быть выгодно начать такие атаки уже сейчас, чтобы заставить Украину тратить ракеты ПВО до начала отопительного сезона, Романенко отметил, что для врага нет принципиальной разницы, когда начинать.
Он вспомнил, что в 2025 году войска РФ прибегали к подобным ударам летом. Однако это их системная деятельность, равно как и в Силах обороны Украины. В то же время он обратил внимание, что этот обстрел действительно был вторым по массовости за последнее время.
– Но массовость там создали крылатые ракеты морского базирования в основном. В прошлом месяце применялись всего два раза в ограниченном количестве. А тут вдруг полетели в огромном количестве, а минимум половина – морского базирования. Плюс еще президент сказал, что во время налета применялись еще и северокорейские ракеты KN-23, – отметил Романенко.
По словам авиаэксперта, у российских войск был запас северокорейских ракет. Однако остается под вопросом, какие именно ракеты применила Россия – из запасов были ли это новые поставки.
– Если взять данные ГУР, то у россиян был запас северокорейских ракет. Похоже, что россияне просто этот запас ракет расконсервировали. О новых поставках – это нужно спрашивать у ГУР. Здесь трудно сказать, это было из запасов или новых поставок, – обратил внимание он.
Удар российской ракеты по территории Польши
Авиаэксперт Валерий Романенко не исключает, что российская ракета Х-101 залетела в Польшу из-за отклонения от маршрута или технической неисправности, или это могло быть намеренной проверкой реакции Польши и НАТО.
– Не исключены оба варианта, потому что ракета после пересечения украинской границы, согласно показывавшим этим графикам, летела прямолинейно и в конце выполнила стандартный маневр. Она набрала высоту и упала вертикально, о чем свидетельствует практически идеальная округлая воронка от этой ракеты. Если бы она под углом падала, например, заканчивалось топливо, то воронка была бы близка к эллиптической форме. А здесь идеально округлая воронка, – сказал он.
В то же время Романенко склоняется к мнению, что российская ракета все-таки залетела в воздушное пространство Польши из-за того, что она имела технические изъяны и не выполнила программу полета, поэтому полетела дальше вместо того, чтобы найти цель, на которую ее направляли.
Отвечая на вопрос о возможном усилении обмена разведывательными данными и координации ПВО между Польшей и Украиной, авиаэксперт заявил, что это самое главное.
– Это главное, поскольку то, что объявило командование Воздушных сил Польши, в голову не вкладывается. Выходит, что они не сбили ракету потому, что боялись, что это случайно залетели наши самолеты. Это свидетельство того, что нет оперативного контакта. Такого не может происходить на пятый год войны. Если его действительно нет, то нужно немедленно устанавливать, – утверждает он.
Как отметил Романенко, даже в мирное время силы противовоздушной обороны соседних стран должны иметь оперативные контакты. И вопрос, не наш ли это самолет, не мог стоять, если бы они могли моментально связаться, подчеркнул авиаэксперт.
– Я не знаю, как удалось не иметь прямых контактов с поляками на пятый год войны. Не верится. Если их нет, то нужно немедленно установить. Такие случаи учащаются. Если раньше залетали дроны-разведчики, то сейчас залетели ракеты с боевой частью 450 кг. Пора делать выводы полякам, – считает Романенко.
Был ли это сигнал РФ к Польше после встречи Зеленского с Туском
Для российского руководства важно демонстрировать силу, поскольку они понимают, что президент США Дональд Трамп учитывает именно это. Главная цель Кремля – произвести ответное впечатление на него, заявил в комментарии Фактам ICTV глава правления Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фесенко.
– Я думаю, что в Москве своя логика. Они видят, что Трамп уважает силу. Поэтому главное, что их там беспокоит, как лучше продемонстрировать свою силу именно Трампу, – считает политолог.
По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский адресовал свое заявление о погибшей семье в Радушном Днепропетровской области именно Пентагону, чтобы привлечь наибольшее внимание к ситуации с ракетами-перехватчиками.
– Возможно, именно в Пентагоне сдерживают решение на этот счет. Но боюсь, что такие призывы не будут иметь последствия. Там работает совсем другая логика. Главное – огромный дефицит ракет-перехватчиков, имеющихся в США. Чтобы было ясно, Зеленский просил у Трампа 300 ракет. По некоторым данным, у американцев сейчас около 800 ракет-перехватчиков. Выводы очевидны, – сказал он.
По словам Фесенко, вероятно, у американцев сейчас нет свободных резервов, чтобы предоставить Украине такую крупную партию ракет-перехватчиков. Он выразил надежду, что США дадут Украине хотя бы 50 или 100 ракет, однако это тоже под большим вопросом.
Отвечая на вопрос, является ли случайностью то, что залет ракеты произошел сразу после встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Польши Дональдом Туском, политолог отметил, что точно нельзя утверждать, но вполне вероятно, что это сделано сознательно.
– Это и провокация, и давление на польскую сторону, и тоже демонстрация силы. Мол, Зеленский встречался с Туском, именно туда и ударим. Ударили чуть позже, конечно, но я вполне допускаю, что это могла быть целенаправленная провокация, – отметил он.
Фесенко предполагает, что этот инцидент вряд ли изменит отношение польского общества к поддержке Украины.
– Отношение польского общества к Украине сейчас связано не с войной, а с проблемами вокруг нашего общества и политической борьбой в Польше. При этом проблема. На кого-то это повлияет, но кардинальные изменения, к сожалению, не произойдут, – считает политолог.
Обстрел Украины в ночь на 30 июля обнажил две главные проблемы: ограниченность мировых составов с ракетами-перехватчиками и медлительность реакции союзников на прямые вызовы собственной безопасности. Залет Х-101 на территорию Польши и трагедия в Радушном – это звенья одной цепи, требующие от других стран принятия важных и стратегических решений, а не только заявлений о беспокойстве.
Перерастет ли этот взрыв недалеко от Люблина в реальное усиление украинского неба дополнительными ракетами к системам ПВО Patriot от Варшавы и Вашингтона – станет известно позже. Однако уже сейчас ясно, что остановить силовую логику Москвы способны только конкретные действия и достаточное количество ПВО в руках украинских защитников.