Сигнал Трампу и удар ракеты РФ в Польше: какие проблемы обнажил обстрел Украины 30 июля

Кроме этого, в Киевской области в селе Скибин травмировалось пять человек, среди которых – один ребенок. В Полтавском районе в результате российской атаки погиб один человек.

Последствия массированной атаки РФ также зафиксировали в Польше. Во время воздушного удара по Украине в польском Люблине раздавались сирены тревоги, а неподалеку от города вскоре обнаружили воронку. Затем в Польше подтвердили, что этот след оставила российская крылатая ракета Х-101, взорвавшаяся при столкновении с землей.

После этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава рассмотрит возможность передачи Украине дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

О чем свидетельствует эта атака РФ на Украину

Основными целями России во время этой атаки по Украине стали промышленные объекты, складские помещения и маркет-плейсы, заявил в комментарии Фактам ICTV ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А. К. Антонова, авиаэксперт Валерий Романенко.

Отвечая на вопрос о том, может ли РФ быть выгодно начать такие атаки уже сейчас, чтобы заставить Украину тратить ракеты ПВО до начала отопительного сезона, Романенко отметил, что для врага нет принципиальной разницы, когда начинать.

Он вспомнил, что в 2025 году войска РФ прибегали к подобным ударам летом. Однако это их системная деятельность, равно как и в Силах обороны Украины. В то же время он обратил внимание, что этот обстрел действительно был вторым по массовости за последнее время.

– Но массовость там создали крылатые ракеты морского базирования в основном. В прошлом месяце применялись всего два раза в ограниченном количестве. А тут вдруг полетели в огромном количестве, а минимум половина – морского базирования. Плюс еще президент сказал, что во время налета применялись еще и северокорейские ракеты KN-23, – отметил Романенко.

По словам авиаэксперта, у российских войск был запас северокорейских ракет. Однако остается под вопросом, какие именно ракеты применила Россия – из запасов были ли это новые поставки.

– Если взять данные ГУР, то у россиян был запас северокорейских ракет. Похоже, что россияне просто этот запас ракет расконсервировали. О новых поставках – это нужно спрашивать у ГУР. Здесь трудно сказать, это было из запасов или новых поставок, – обратил внимание он.

Удар российской ракеты по территории Польши

Авиаэксперт Валерий Романенко не исключает, что российская ракета Х-101 залетела в Польшу из-за отклонения от маршрута или технической неисправности, или это могло быть намеренной проверкой реакции Польши и НАТО.

– Не исключены оба варианта, потому что ракета после пересечения украинской границы, согласно показывавшим этим графикам, летела прямолинейно и в конце выполнила стандартный маневр. Она набрала высоту и упала вертикально, о чем свидетельствует практически идеальная округлая воронка от этой ракеты. Если бы она под углом падала, например, заканчивалось топливо, то воронка была бы близка к эллиптической форме. А здесь идеально округлая воронка, – сказал он.

В то же время Романенко склоняется к мнению, что российская ракета все-таки залетела в воздушное пространство Польши из-за того, что она имела технические изъяны и не выполнила программу полета, поэтому полетела дальше вместо того, чтобы найти цель, на которую ее направляли.

Отвечая на вопрос о возможном усилении обмена разведывательными данными и координации ПВО между Польшей и Украиной, авиаэксперт заявил, что это самое главное.

– Это главное, поскольку то, что объявило командование Воздушных сил Польши, в голову не вкладывается. Выходит, что они не сбили ракету потому, что боялись, что это случайно залетели наши самолеты. Это свидетельство того, что нет оперативного контакта. Такого не может происходить на пятый год войны. Если его действительно нет, то нужно немедленно устанавливать, – утверждает он.

Как отметил Романенко, даже в мирное время силы противовоздушной обороны соседних стран должны иметь оперативные контакты. И вопрос, не наш ли это самолет, не мог стоять, если бы они могли моментально связаться, подчеркнул авиаэксперт.