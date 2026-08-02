В ночь на 2 августа российские войска второй раз за сутки атаковали самый большой склад Rozetka.

Вторая атака на склад Rozetka в Броварах

По словам совладелицы компании Ирины Чечоткиной, в складские помещения в Броварах Киевской области попали два ударных дрона типа Shahed. В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

В Rozetka подчеркнули, что это уже второй удар по складу компании в течение 24 часов, поэтому атаку считают целенаправленной.

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– Это вторая атака на наш склад за 24 часа. Точно не случайность, а целенаправленный удар, — отметили в компании.

Несмотря на повреждения, компания продолжает работу по графику. Сотрудники склада и местные жители не пострадали.

Как сообщили в Киевской ОВА, в Броварском районе в результате российской атаки также был поврежден частный жилой дом. К счастью, пострадавших среди населения нет.

Напомним, что 2 августа РФ атаковала почтовый терминал под Харьковом. В результате вражеского удара вспыхнули грузовые автомобили, контейнеры и оборудование почтового терминала.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 621-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Rozetka

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