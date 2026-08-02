Вторая атака за сутки: РФ ударила дронами по самому большому складу Rozetka на Киевщине
- В ночь на 2 августа российские войска во второй раз за сутки атаковали самый большой склад Rozetka в Броварах Киевской области.
- По данным компании, в складские помещения попали два дрона Shahed, после чего возник пожар.
- В Rozetka заявили, что считают повторный удар целенаправленным и рассказали, есть ли изменения в графике работы компании.
В ночь на 2 августа российские войска второй раз за сутки атаковали самый большой склад Rozetka.
Вторая атака на склад Rozetka в Броварах
По словам совладелицы компании Ирины Чечоткиной, в складские помещения в Броварах Киевской области попали два ударных дрона типа Shahed. В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.
В Rozetka подчеркнули, что это уже второй удар по складу компании в течение 24 часов, поэтому атаку считают целенаправленной.
– Это вторая атака на наш склад за 24 часа. Точно не случайность, а целенаправленный удар, — отметили в компании.
Несмотря на повреждения, компания продолжает работу по графику. Сотрудники склада и местные жители не пострадали.
Как сообщили в Киевской ОВА, в Броварском районе в результате российской атаки также был поврежден частный жилой дом. К счастью, пострадавших среди населения нет.
Напомним, что 2 августа РФ атаковала почтовый терминал под Харьковом. В результате вражеского удара вспыхнули грузовые автомобили, контейнеры и оборудование почтового терминала.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 621-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Rozetka