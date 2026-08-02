Взрывы в Николаеве: после атаки реактивным Шахедом горит школьный автобус
Образовательное учреждение и школьный автобус повреждены во время взрывов в Николаеве сегодня, 2 августа.
Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов.
Взрывы в Николаеве сегодня, 2 августа: что известно
Взрывы в Николаеве сегодня, 2 августа, прогремели утром, когда враг атаковал областной центр реактивным беспилотником типа Shahed.
Обломками сбитого Силами обороны дрона повреждены образовательное учреждение и школьный автобус.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Отметим, что накануне в Николаевской области под ударами БпЛА типа Shahed/Гербера была портовая и транспортная инфраструктура.
В Николаеве повреждено гражданское судно. Пострадавший 32-летний мужчина лечится амбулаторно.
Дома продолжит лечение и 60-летний мужчина из Веселиновской общины.
Еще трое пострадавших в Веснянской общине Николаевского района, где после удара дроном Клин повреждены АЗС и четыре автомобиля.
Четырехлетняя девочка, ее 29-летняя мать и 61-летний дедушка находятся в удовлетворительном состоянии, будут лечиться амбулаторно.
К счастью, обошлась без пострадавших утренняя атака дроном Молния на Снигиревскую общину Баштанского района.
В результате двух ударов беспилотниками повреждены окна частного дома и АЗС.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 621-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Георгий Решетилов
Фото: Георгий Решетилов