Друга атака за добу: РФ ударила дронами по найбільшому складу Rozetka на Київщині
- У ніч проти 2 серпня російські війська вдруге за добу атакували найбільший склад Rozetka у Броварах Київської області.
- За даними компанії, у складські приміщення влучили два дрони Shahed, після чого виникла пожежа.
- У Rozetka заявили, що вважають повторний удар цілеспрямованим та розповіли, чи є зміни у графіку роботи компанії.
У ніч проти 2 серпня російські війська вдруге за добу атакували найбільший склад Rozetka.
Друга атака на склад Rozetka у Броварах
За словами співвласниці компанії Ірини Чечоткіної, у складські приміщення у Броварах Київської області влучили два ударні дрони типу Shahed. Унаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.
У Rozetka наголосили, що це вже другий удар по складу компанії протягом 24 годин, тому атаку вважають цілеспрямованою.
– Це друга атака на наш склад за 24 години. Точно не випадковість, а цілеспрямований удар, – наголосили у компанії.
Попри пошкодження, компанія продовжує працювати за графіком. Працівники складу та місцеві жителі не постраждали.
Як повідомили у Київській ОВА, у Броварському районі внаслідок російської атаки пошкоджено приватний житловий будинок. На щастя, постраждалих серед населення немає.
Нагадаємо, що 2 серпня РФ атакувала поштовий термінал під Харковом. Унаслідок ворожого удару спалахнули вантажні автомобілі, контейнери та обладнання поштового терміналу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 621-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Rozetka