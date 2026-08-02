У ніч проти 2 серпня російські війська вдруге за добу атакували найбільший склад Rozetka.

Друга атака на склад Rozetka у Броварах

За словами співвласниці компанії Ірини Чечоткіної, у складські приміщення у Броварах Київської області влучили два ударні дрони типу Shahed. Унаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

У Rozetka наголосили, що це вже другий удар по складу компанії протягом 24 годин, тому атаку вважають цілеспрямованою.

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– Це друга атака на наш склад за 24 години. Точно не випадковість, а цілеспрямований удар, – наголосили у компанії.

Попри пошкодження, компанія продовжує працювати за графіком. Працівники складу та місцеві жителі не постраждали.

Як повідомили у Київській ОВА, у Броварському районі внаслідок російської атаки пошкоджено приватний житловий будинок. На щастя, постраждалих серед населення немає.

Нагадаємо, що 2 серпня РФ атакувала поштовий термінал під Харковом. Унаслідок ворожого удару спалахнули вантажні автомобілі, контейнери та обладнання поштового терміналу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 621-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Rozetka

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