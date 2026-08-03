У місті Подільськ в Одеській області військовослужбовець у статусі СЗЧ кинув гранату поблизу навчального закладу в бік неповнолітніх. Унаслідок вибуху постраждав 13-річний підліток.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Вибух у Подільську: постраждав підліток

За інформацією поліції, подія сталася цими вихідними ввечері в місті Подільськ Одеської області. Про неї повідомили випадкові перехожі, які почули вибух.

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За даними слідства, 51-річний військовослужбовець у статусі СЗЧ, перебуваючи в стані сп’яніння поблизу одного з ліцеїв, почав зневажливо висловлюватися на адресу підлітків, які перебували біля навчального закладу.

У поліції стверджують, що чоловік спровокував сварку та нецензурно лаявся, демонстрував гранату та погрожував застосувати її. Коли втрутились перехожі, він не припинив своїх дій.

Після цього чоловік кинув вибуховий предмет у бік місця, де перебували підлітки. Унаслідок вибуху постраждав 13-річний хлопець, якому надали медичну допомогу на місці.

Судово-медична експертиза встановить остаточний характер і ступінь тяжкості тілесних ушкоджень.

Правоохоронці оглянули місце події та вилучили залишки вибухового предмета. За попередньою інформацією, це ручна осколкова граната, яку направили на експертне дослідження.

Того ж вечора чоловіка розшукали неподалік від місця події. Перевірка на стан сп’яніння показала, що він був у нетверезому стані.

Його затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та було вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для завдання тілесних ушкоджень.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування.

У Нацполіції додали, що зараз перебуває на розгляді у суді провадження щодо чоловіка за ст. 407 (Самовільне залишення військової частини або місця служби) Кримінального кодексу України.

Фото : Нацполіція

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