В Киеве военнослужащего со статусом СОЧ задержали за убийство соседа по хостелу
- В хостеле Днепровского района Киева произошло смертельное ножевое ранение.
- Во время конфликта 51-летний мужчина ударил соседа ножом в сердце.
В Днепровском районе Киева полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве соседа по хостелу.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.
Убийство в киевском хостеле: что известно
В Днепровское управление полиции поступило сообщение от медиков, которые приехали по вызову в хостел на улице Митрополита Шептицкого. В помещении они обнаружили тело мужчины с ножевым ранением.
На место происшествия выехали следственно-оперативные группы районного управления и столичного главка полиции, а также судебно-медицинский эксперт.
Правоохранители установили, что между двумя жильцами хостела возник словесный конфликт.
По данным следствия, 51-летний парень из Запорожской области, который давно жил в хостеле, схватил кухонный нож и ударил 34-летнего парня из Киевской области прямо в сердце.
Пострадавший прожил в хостеле всего два дня. От полученного ранения он скончался на месте.
Уже через час после преступления оперативники Днепровского управления полиции вместе с аналитиками сектора криминального анализа и кинологами столичного главка разыскали и задержали подозреваемого недалеко от места происшествия.
В полиции сообщили, что задержанным оказался военнослужащий, находившийся в статусе самовольного оставления части (СОЧ).
Следователи Днепровского управления полиции Киева под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Сейчас правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.