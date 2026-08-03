В Днепровском районе Киева полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве соседа по хостелу.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

Убийство в киевском хостеле: что известно

В Днепровское управление полиции поступило сообщение от медиков, которые приехали по вызову в хостел на улице Митрополита Шептицкого. В помещении они обнаружили тело мужчины с ножевым ранением.

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На место происшествия выехали следственно-оперативные группы районного управления и столичного главка полиции, а также судебно-медицинский эксперт.

Правоохранители установили, что между двумя жильцами хостела возник словесный конфликт.

По данным следствия, 51-летний парень из Запорожской области, который давно жил в хостеле, схватил кухонный нож и ударил 34-летнего парня из Киевской области прямо в сердце.

Пострадавший прожил в хостеле всего два дня. От полученного ранения он скончался на месте.

Уже через час после преступления оперативники Днепровского управления полиции вместе с аналитиками сектора криминального анализа и кинологами столичного главка разыскали и задержали подозреваемого недалеко от места происшествия.

В полиции сообщили, что задержанным оказался военнослужащий, находившийся в статусе самовольного оставления части (СОЧ).

Следователи Днепровского управления полиции Киева под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник : Нацполіція

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