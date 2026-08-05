Два распределительных центра Сильпо пострадали в результате ночной российской атаки 5 августа. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Атака РФ на Сильпо 5 августа: что известно

Отмечается, что в результате ночной российской атаки 5 августа на двух объектах Сильпо возникли пожары.

– Дорогие гости! К сожалению, у нас трагические новости. В результате сегодняшнего российского обстрела возникли пожары на двух наших распределительных центрах. По последним данным, шестеро сотрудников погибли, – говорится в сообщении.

В Сильпо назвали трагедию невосполнимой утратой для всей команды и отметили, что находятся на постоянной связи с семьями погибших и пострадавших.

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В компании подчеркнули, что готовы оказать всю необходимую помощь близким сотрудников.

На данный момент информации о масштабах повреждений распределительных центров и окончательном количестве пострадавших нет. Компания пообещала сообщать о новых деталях после их уточнения.

Напомним, в ночь на 5 августа РФ атаковала Украину 28 ракетами и 115 беспилотниками.

Также известно, что ПВО не сбила ни одной ракеты во время ночной атаки. Основное направление российского удара пришлось на Киевскую область.

После ночной атаки баллистическими ракетами крупнейший логистический склад Rozetka в Броварах не подлежит восстановлению.

Также РФ уничтожила сортировочный центр Новой почты в Киеве, есть погибшие и раненые.

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