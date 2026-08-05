В Киеве утром 5 августа было зафиксировано ухудшение качества воздуха. Городские власти связывают это с аномально жаркой погодой, пожарами после ночной российской атаки и слабым рассеянием загрязняющих веществ.

Об этом сообщили в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГВА.

Ухудшение воздуха в Киеве 5 августа

По состоянию на 08:00, система мониторинга зафиксировала повышенные концентрации приземного озона и мелкодисперсной пыли. Из-за высокой влажности воздуха и слабого ветра продукты горения накопились в приземном слое атмосферы, что и привело к ухудшению качества воздуха.

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Худшая ситуация наблюдается на правом берегу столицы.

В пункте мониторинга по улице Щусева индекс качества воздуха достиг 100, что соответствует высокому уровню загрязненности. Высокие показатели также зафиксировали на проспектах Туровском и Берестейском – 79 и 77 соответственно. На проспекте Европейского Союза индекс составил 71, что соответствует среднему уровню загрязнения.

На левом берегу показатели разнятся в зависимости от района. На Харьковском шоссе индекс составлял всего 24, в то время как на улице Архитектора Вербицкого — 75, что также свидетельствует о высоком загрязненности.

В КГГА рекомендуют к улучшению ситуации:

держать окна закрытыми;

ограничить пребывание на улице;

пить больше воды;

по возможности включить воздухоочиститель на максимальный режим.

Особую осторожность советуют людям с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, детям, пожилым и беременным.

Городские власти подчеркивают, что индекс качества воздуха является динамическим показателем и может быстро изменяться в зависимости от развития пожарной ситуации и погодных условий.

Следить за состоянием воздуха в режиме реального времени можно через городскую систему мониторинга и приложение Киев Цифровой.

Напомним, что в результате ночной ракетной атаки на Киев в Голосеевском районе на территории одного из промышленных предприятий произошла утечка аммиака. К счастью, спасатели эту утечку оперативно локализовали. По данным ГСЧС, угрозы для населения нет.

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