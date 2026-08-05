В Киеве ухудшилось качество воздуха после ночной атаки РФ: что рекомендуют жителям
- В Киеве временно ухудшилось качество атмосферного воздуха.
- Причины – жара, пожары после ночной атаки РФ и неблагоприятные погодные условия.
- На части пунктов мониторинга зафиксирован высокий уровень загрязнения.
В Киеве утром 5 августа было зафиксировано ухудшение качества воздуха. Городские власти связывают это с аномально жаркой погодой, пожарами после ночной российской атаки и слабым рассеянием загрязняющих веществ.
Об этом сообщили в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГВА.
Ухудшение воздуха в Киеве 5 августа
По состоянию на 08:00, система мониторинга зафиксировала повышенные концентрации приземного озона и мелкодисперсной пыли. Из-за высокой влажности воздуха и слабого ветра продукты горения накопились в приземном слое атмосферы, что и привело к ухудшению качества воздуха.
Худшая ситуация наблюдается на правом берегу столицы.
В пункте мониторинга по улице Щусева индекс качества воздуха достиг 100, что соответствует высокому уровню загрязненности. Высокие показатели также зафиксировали на проспектах Туровском и Берестейском – 79 и 77 соответственно. На проспекте Европейского Союза индекс составил 71, что соответствует среднему уровню загрязнения.
На левом берегу показатели разнятся в зависимости от района. На Харьковском шоссе индекс составлял всего 24, в то время как на улице Архитектора Вербицкого — 75, что также свидетельствует о высоком загрязненности.
В КГГА рекомендуют к улучшению ситуации:
- держать окна закрытыми;
- ограничить пребывание на улице;
- пить больше воды;
- по возможности включить воздухоочиститель на максимальный режим.
Особую осторожность советуют людям с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, детям, пожилым и беременным.
Городские власти подчеркивают, что индекс качества воздуха является динамическим показателем и может быстро изменяться в зависимости от развития пожарной ситуации и погодных условий.
Следить за состоянием воздуха в режиме реального времени можно через городскую систему мониторинга и приложение Киев Цифровой.
Напомним, что в результате ночной ракетной атаки на Киев в Голосеевском районе на территории одного из промышленных предприятий произошла утечка аммиака. К счастью, спасатели эту утечку оперативно локализовали. По данным ГСЧС, угрозы для населения нет.