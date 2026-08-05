За первое полугодие 2026 года Украина получила от партнеров в три раза меньше ракет для систем противовоздушной обороны, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил президент Владимир Зеленский.

Снабжение ракет для ПВО в первом полугодии 2026 года сократилось втрое

Об этом по итогам совещания с военным руководством, представителями Министерства обороны, СБУ, ГУР и Офиса президента сообщил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что сокращение поставок касается не только летнего периода, а всех месяцев первой половины 2026 года. По его словам, необходимые ракеты у партнеров есть, однако для их передачи Украине нужны соответствующие политические решения.

Сейчас смотрят

Зеленский также призвал союзников ускорить производство средств противовоздушной и противоракетной обороны, в частности путем локализации производственных процессов в Украине. Это, по его словам, усилит не только защиту украинской инфраструктуры, но и глобальную безопасность.

В ходе совещания отдельно определили дополнительные меры по защите критических объектов на фоне дефицита антибаллистических ракет.

Кроме того, военные доложили о ситуации на фронте, в частности в районах Константиновки и Славянска. Обсуждались потребности подразделений в дронах, финансировании и обеспечении, а также дальнейшие активные действия в Донецкой области и других направлениях.

Еще одной темой стали приоритеты Украины на август в рамках дальнобойных ударов по российским нефтяным и перерабатывающим объектам. Зеленский заявил, что цена затягивания войны для России будет расти, а международные санкции должны усиливать украинское дальнобойное влияние.

Напомним, что ночью россияне атаковали территорию Украины четырьмя противокорабельными ракетами Циркон/Оникс, 24 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 и 115 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.

В то же время ни одна из 28 ракет не была сбита.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.