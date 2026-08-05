У Києві вранці 5 серпня зафіксували погіршення якості повітря. Міська влада пов’язує це з аномально спекотною погодою, пожежами після нічної російської атаки та слабким розсіюванням забруднювальних речовин.

Про це повідомили у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМВА.

Погіршення повітря у Києві 5 серпня

Станом на 08:00 система моніторингу зафіксувала підвищені концентрації приземного озону та дрібнодисперсного пилу. Через високу вологість повітря та слабкий вітер продукти горіння накопичилися у приземному шарі атмосфери, що й призвело до погіршення якості повітря.

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Найгірша ситуація спостерігається на правому березі столиці.

У пункті моніторингу на вулиці Щусєва індекс якості повітря сягнув 100, що відповідає високому рівню забрудненості. Високі показники також зафіксували на проспектах Турівському та Берестейському — 79 і 77 відповідно. На проспекті Європейського Союзу індекс становив 71, що відповідає середньому рівню забруднення.

На лівому березі показники різняться залежно від району. На Харківському шосе індекс становив лише 24, тоді як на вулиці Архітектора Вербицького — 75, що також свідчить про високий рівень забрудненості.

У КМДА рекомендують до покращення ситуації:

тримати вікна зачиненими;

обмежити перебування на вулиці;

пити більше води;

за можливості увімкнути очищувач повітря на максимальний режим.

Особливу обережність радять людям із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи, дітям, літнім людям і вагітним.

Міська влада наголошує, що індекс якості повітря є динамічним показником і може швидко змінюватися залежно від розвитку пожежної ситуації та погодних умов.

Стежити за станом повітря в режимі реального часу можна через міську систему моніторингу та застосунок Київ Цифровий.

Нагадаємо, що внаслідок нічної ракетної атаки на Київ у Голосіївському районі на території одного з промислових підприємств стався витік аміаку. На щастя, рятувальники цей витік оперативно локалізували. За даними ДСНС, загрози для населення немає.

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