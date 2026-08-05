Взрывы в Харькове прогремели утром 5 августа во время атаки российских ракет типа Бандероль.

О последствиях атаки сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове 5 августа: что известно

По словам Игоря Терехова, российские войска нанесли удары по Новобаварскому и Холодногорскому районам Харькова.

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В Новобаварском районе беспилотник попал в гражданское предприятие.

Согласно обновленным данным, в этом районе пострадали семь человек.

В Холодногорском районе удар пришелся по территории частного домовладения. В результате атаки поврежден частный дом, окружающие жилые дома и несколько автомобилей. На данный момент известно о 15 поврежденных домах.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Холодногорском районе пострадали еще два человека.

В общей сложности количество пострадавших после взрывов в Харькове сегодня, 5 августа, возросло до девяти человек. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь, а профильные службы продолжают ликвидировать последствия обстрела.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 624-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах

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