Вибухи в Харкові пролунали вранці 5 серпня під час атаки російських ракет Бандероль.

Про наслідки атаки повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи в Харкові 5 серпня: що відомо

За словами Ігоря Терехова, російські війська завдали ударів по Новобаварському та Холодногірському районах Харкова.

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У Новобаварському районі безпілотник влучив у цивільне підприємство. За оновленими даними, у цьому районі постраждали семеро людей.

У Холодногірському районі удар прийшовся по території приватного домоволодіння. Унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, навколишні житлові будинки та кілька автомобілів. На цей час відомо про 15 пошкоджених будинків.

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Холодногірському районі постраждали ще двоє людей.

Загалом кількість постраждалих після вибухів у Харкові сьогодні, 5 серпня, зросла до дев’яти осіб. Усім надають необхідну медичну допомогу, а профільні служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 624-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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