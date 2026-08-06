Вранці в четвер, 6 серпня, російське місто Ярославль зазнало атаки безпілотників, під ударом був Ярославський нафтопереробний завод.

Атака на Ярославський НПЗ

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв повідомив у Telegram, що о 02:37 у регіоні оголосили загрозу атаки безпілотників. Уже за десять хвилин область опинилася під ударом.

Через це, як заявила місцева влада, “з метою забезпечення безпеки” перекрили рух транспорту на виїзді з Ярославля в напрямку Москви.

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Після 04:00 в OSINT-спільнотах почали з’являтися відео пожежі в Ярославлі. Підписники каналів повідомляли, що ціллю атаки став місцевий НПЗ. Близько 07:00 у мережі опублікували нові кадри, на яких було видно одразу кілька стовпів диму.

Місцеві жителі зазначали, що атака була безпрецедентною за своїми масштабами та не схожою на попередні удари по регіону.

Вранці Михайло Євраєв заявив, що Ярославська область нібито зазнала “наймасованішої атаки ворожих БпЛА”. За його словами, засобами радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони було знищено всі 88 безпілотників.

Варто зауважити, що Ярославський НПЗ — ПАТ Славнєфть-ЯНОС — є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії та ключовим об’єктом її нафтової галузі. Потужність заводу становить близько 15 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний гас та інші нафтопродукти, які мають важливе значення для паливного забезпечення Росії.

Нагадаємо, раніше Ярославський НПЗ вже був під атакою дронів – 28 березня, 26 квітня, 8 травня, 22 травня, 6 липня та 16 липня. Удар 6 серпня став уже сьомою атакою на завод від початку року.

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