Уночі 28 березня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод Ярославський у російському Ярославлі.

Про це спочатку повідомляла OSINT-спільнота Кіберборошно, а згодом підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Атака на НПЗ Ярославський 28 березня: що відомо

За даними OSINT-аналітиків, 28 березня дрони атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Йдеться про НПЗ у Ярославлі.

За інформацією OSINT-спільноти, на російському НПЗ спалахнула пожежа.

Зокрема, зафіксовано горіння нафтопродуктів в районі естакади або виробничої установки, горіння газів унаслідок влучання в технологічну установку або естакаду, а також резервуарного парку готової продукції та проміжних компонентів виробництва.

Крім того, Сили оборони уразили ракетами Фламінго завод з виробництва вибухівки Промсинтез у Чапаєвську Самарської області.

Вибухи лунали й в інших куточках РФ. Зокрема, у місті Вязьма Смоленської області, у місті Новокуйбишевськ Самарської області, а також у Московській, Ленінградській та Ростовській областях.

О 15:30 28 березня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що удару по НПЗ Ярославський завдали Сили оборони України в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу Росії.

Наразі уточнюється ступінь збитків, однак зафіксовано влучання по території заводу з подальшою пожежею.

Окрім того, у відомстві зазначили, що впродовж минулої доби ЗСУ вдарили по складах пально-мастильних матеріалів на околицях Донецька, по складах боєприпасів поблизу селищ Мангуш та Глибоке Маріупольського району.

Також українські війська уразили ремонтний підрозділ ворога в районі окупованої Прохорівки Донецької області, пункт управління БпЛА поблизу Нової Каховки та командно-спостережний пункт поблизу Любимівки на Херсонщині.

Підрозділи Сил оборони також вдарили по району зосередження живої сили біля села Січневе на Дніпропетровщині, складу матеріально-технічних засобів поблизу селища Міжгір’я в окупованому Криму, а також по місцю зберігання пально-мастильних матеріалів поблизу міста Унеча Брянської області РФ.

Що відомо про НПЗ Ярославський

Ярославський НПЗ – стратегічно важливе підприємство, один із ключових об’єктів нафтопереробної галузі РФ.

Потужність переробки цього підприємства становить близько 15 млн тонн нафти на рік.

Продукція Ярославського НПЗ включає бензин, дизель, реактивне пальне, вона є критично важливою для логістики російської армії.

У 2025-2026 році НПЗ Ярославський неодноразово ставав ціллю ударів безпілотників. Зокрема, на початку грудня 2025 року внаслідок атаки дронами на підприємстві здійналася пожежа.

До цього НПЗ зазнав удару наприкінці жовтня 2025 року.

Крім того, уночі ЗСУ завдали удару по заводу з виробництва вибухових речовин у Чапаєвську Самарської області.

Загалом російські війська знешкодили 155 дронів над 17 регіонами.

Нагадаємо, 27 березня Сили спеціальних операцій ЗСУ вдарили по базі морських дронів у Севастополі та полігону Восточний.

Крім того, у районі Великої Новосілки на Донеччині було уражено логістичний хаб російського підрозділу, місце зосередження особового складу, пункт управління військами та пункт логістики.

