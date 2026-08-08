8 серпня армія РФ здійснила атаку на поїзд Суми — Київ ударним безпілотником.

Атака на поїзд Суми — Київ сьогодні: що відомо

Атака на поїзд Суми — Київ сталася сьогодні, 8 серпня.

Як повідомили в Укрзалізниці, росіяни влучили в локомотив цивільного транспорту.

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Моніторингова група встигла завчасно повідомити про загрозу.

Поїздна та локомотивна бригада евакуювали пасажирів на безпечну відстань, тож, на щастя, минулося без постраждалих.

Руйнувань зазнав один із вагонів.

Наразі залізничники працюють над тим, щоб відхилення від графіку на цій ділянці було мінімальним.

Принагідно в Укрзалізниці дякують Сумській обласній військовій адміністрації за тісну координацію та допомогу з ліквідацією наслідків атаки на поїзд Суми — Київ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 627-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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