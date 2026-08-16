Уночі проти 16 серпня росіяни атакували Запорізький район керованими авіабомбами (КАБами).

Про наслідки російських атак повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Запорізький район 16 серпня: що відомо

За даними Івана Федорова, російська керована авіабомба вдарила по Вікторівці Запорізького району.

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Унаслідок удару зруйновано приватний будинок. Загинули двоє людей – 66-річний чоловік та 64-річна жінка.

Ще одного удару керованою авіабомбою російські війська завдали по Михайлівському. Там пошкоджено будинок.

Тут поранення дістав 39-річний чоловік.

Загалом упродовж минулої доби російські війська завдали 1 034 удари по 55 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, окупанти здійснили 21 авіаційний удар. Ще 743 рази атакували область безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами, та завдали 270 артилерійських ударів.

Під атаками перебували Запоріжжя та десятки населених пунктів області.

До місцевої влади надійшло 28 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 635-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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