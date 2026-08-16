Атака на Запорізький район: унаслідок удару КАБами є загиблі та поранений
Уночі проти 16 серпня росіяни атакували Запорізький район керованими авіабомбами (КАБами).
Про наслідки російських атак повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Атака на Запорізький район 16 серпня: що відомо
За даними Івана Федорова, російська керована авіабомба вдарила по Вікторівці Запорізького району.
Унаслідок удару зруйновано приватний будинок. Загинули двоє людей – 66-річний чоловік та 64-річна жінка.
Ще одного удару керованою авіабомбою російські війська завдали по Михайлівському. Там пошкоджено будинок.
Тут поранення дістав 39-річний чоловік.
Загалом упродовж минулої доби російські війська завдали 1 034 удари по 55 населених пунктах Запорізької області.
Зокрема, окупанти здійснили 21 авіаційний удар. Ще 743 рази атакували область безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами, та завдали 270 артилерійських ударів.
Під атаками перебували Запоріжжя та десятки населених пунктів області.
До місцевої влади надійшло 28 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 635-ту добу.
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