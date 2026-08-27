У РФ після атаки дронів фіксують пожежу на складі Ozon у Башкортостані.

Атака на Ozon в Башкортостані: що відомо

Як повідомляють у четвер моніторингові ресурси, під атакою дронів опинився логістичний об’єкт Ozon у Башкортостані.

– У Благовіщенську, Башкортостан, після прильотів горить склад Ozon, – повідомляє Exilenova+.

За інформацією Telegram-каналу ASTRA, “Башкортостан атакували безпілотники, жителі Стерлітамака повідомляли про вибухи та прольоти БПЛА, в Уфі закривали аеропорт”.

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Наприкінці 2024 року повідомлялося, що у Благовіщенському районі Башкортостану запустили найбільший у Приволзькому федеральному окрузі логістичний комплекс компанії Ozon. Його загальна площа – 93 тис. кв. м.

У самій компанії повідомили, що сьогодні вночі під атаку БпЛА потрапив логістичний об’єкт Ozon в Уфі. Зафіксовані незначні пошкодження.

Також наголошувалося, що ракетну небезпеку оголошували і в Оренбурзі, там евакуювали співробітників компанії Ozon. Об’єкт в Оренбурзі вже поновив роботу.

Нагадаємо, що це не перша атака на логістичні об’єкти Ozon в Росії. Так, 22 серпня Сили оборони України за допомогою дронів FP-1 уразили логістичний хаб Ozon та Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області РФ.

У Міністерстві оборони заявили, що це перший знищений об’єкт цієї мережі після серії ударів по логістичних центрах Wildberries.

І вже у ніч проти 24 серпня були атаковані три великі склади Ozon у Росії. Під ударом опинилися об’єкти в Адигеї, Ставропольському краї та Дагестані.

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