Ночью 23 августа в Санкт-Петербурге разразился масштабный пожар на территории Ижорской промышленной площадки. Очевидцы опубликовали в сети видео с густым дымом и большим очагом возгорания.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Пожар возле склада Ozon

По данным российского МЧС, пожар произошел по адресу: Колпинское шоссе, 135, в поселке Шушары. Огню присвоили четвертый, самый высокий ранг сложности, а площадь возгорания достигла около 82 тыс. кв. м.

Сейчас смотрят

В МЧС заявили, что внутри здания хранились товары и продукция разного назначения. О пострадавших пока не сообщалось.

В то же время в ночь на 23 августа власти Санкт-Петербурга не объявляли о режиме беспилотной или ракетной опасности.

OSINT-аналитики Astra по обнародованным видео подтвердили геолокацию пожара — пылающий склад расположен примерно в 350 метрах от склада российского маркетплейса Ozon.

Ижорская промышленная площадка представляет собой крупную промышленную зону Санкт-Петербурга, где работают предприятия тяжелого машиностроения.

Накануне Силы обороны Украины поразили логистический хаб российской компании Ozon.

Напомним, что 24 июля в результате атаки украинских беспилотников был уничтожен склад Wildberries в этом же поселке.

7 августа дроны атаковали логистический комплекс Wildberries в Екатеринбурге.

5 августа один из крупнейших логистических центров Wildberries в РФ охватил пожар после атаки дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 642-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Exilenova+

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.