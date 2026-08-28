В ночь на 28 августа российские войска массированно атаковали Сумы управляемыми авиабомбами.

О последствиях атаки сообщили начальник Сумской ОВА Олег Григоров и начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Атака на Сумы 27 августа: что известно

Во время ударов российские авиабомбы попали в разные районы города. Среди поврежденных объектов — частные жилые дома, промышленная зона, инфраструктурный объект и станция технического обслуживания.

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Сначала Сергей Кривошеенко сообщил о массированном авиаударе четырьмя КАБами по северной и восточной частям Сум.

В результате вечерней атаки на Сумы были повреждены частный сектор, промышленная зона и инфраструктурный объект. Из-под завалов разрушенных частных жилых домов спасатели вытащили людей.

Позже российские войска снова атаковали Сумы. Еще четыре КАБа ударили по двум местам — территории промышленной зоны и станции технического обслуживания в Заречном районе города.

В результате повторных ударов загорелись автомобили и хозяйственные помещения. Пожары локализовали.

Всего зафиксировано восемь ударов КАбами по пяти местам в Сумах.

По данным Национальной полиции, в результате ударов управляемыми авиабомбами погиб мужчина. Кроме того, во время атаки на Сумы пострадали семь человек. Среди них от 40 до 75 лет, а также две женщины в возрасте 54 и 74 года. Еще у двух женщин медики диагностировали острую реакцию на стресс.

Под ударом оказался терминал Новой почты

В компании Новая почта сообщили, что в результате атаки был уничтожен ее сортировочный центр в Сумах.

По данным компании, российские войска сбросили на терминал четыре КАБа. Помимо самого сортировочного центра, повреждены три грузовика.

Все сотрудники Новой почты остались живы. Сейчас компания оценивает масштабы нанесенного ущерба.

Новая почта также заявила, что компенсирует клиентам полную заявленную стоимость поврежденных отправлений и свяжется с каждым из них по поводу деталей возмещения.

Окончательные последствия атаки на Сумы 27 августа пока выясняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 647-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Нацполиция

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