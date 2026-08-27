В Киевской области в результате российской атаки получил повреждения склад сети Коло, которая является частью компании Varus.

Об этом сообщает пресс-служба сети супермаркетов Varus.

Атака на склад Коло 27 августа: какие последствия

Во время обстрела никто из сотрудников не пострадал. В компании отметили, что сейчас вместе оценивают нанесенный ущерб и ищут альтернативные решения, чтобы минимизировать влияние ситуации на клиентов.

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Из-за последствий атаки возможны временные задержки с поставкой отдельных товаров.

Однако сами магазины сети Коло продолжают работать в штатном режиме. Как отметили в компании, они открыты и принимают посетителей.

Кроме склада Коло, в результате атаки на Киевскую область существенные разрушения получила логистическая инфраструктура ведущих украинских ритейлеров.

В частности, в Бориспольском районе уничтожен склад кондитерской фабрики Roshen в Чубинском, а также распределительный центр сети Дом Игрушек.

Также повреждения получил логистический центр Фора, а под ударом оказался объект сети бытовой техники и электроники Comfy.

В результате взрывов в Киеве пострадали четыре человека, а разрушение и падение обломков зафиксировали в пяти районах города – Шевченковском, Подольском, Голосеевском, Оболонском и Печерском.

Фото : ГСЧС

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