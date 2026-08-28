У ніч проти 28 серпня російські війська масовано атакували Суми керованими авіабомбами.

Про наслідки атаки повідомили начальник Сумської ОВА Олег Григоров та начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Атака на Суми 27 серпня: що відомо

Під час ударів російські авіабомби влучили у різні райони міста. Серед пошкоджених об’єктів — приватні житлові будинки, промислова зона, інфраструктурний об’єкт і станція технічного обслуговування.

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Спочатку Сергій Кривошеєнко повідомив про масований авіаційний удар чотирма КАБами по північній та східній частинах Сум.

Унаслідок вечірньої атаки на Суми було уражено приватний сектор, промислову зону та інфраструктурний об’єкт. З-під завалів зруйнованих приватних житлових будинків рятувальники деблокували людей.

Згодом російські війська повторно атакували Суми. Ще чотири КАБи вдарили по двох локаціях — території промислової зони та станції технічного обслуговування у Зарічному районі міста.

Унаслідок повторних ударів загорілися автомобілі та господарські приміщення. Пожежі локалізували.

Загалом зафіксовано вісім ударів КАБами по п’яти локаціях у Сумах.

За даними Національної поліції, внаслідок ударів керованими авіабомбами загинув чоловік. Крім того, під час атаки на Суми постраждали семеро людей. Це чоловіки віком від 40 до 75 років, а також дві жінки віком 54 та 74 роки. Ще у двох жінок медики діагностували гостру реакцію на стрес.

Під ударом опинився термінал Нової пошти

У компанії Нова пошта повідомили, що внаслідок атаки було знищено її сортувальний центр у Сумах.

За даними компанії, російські війська скинули на термінал чотири КАБи. Крім самого сортувального центру, пошкоджені три вантажівки.

Усі співробітники Нової пошти залишилися живими. Наразі компанія оцінює масштаби завданих збитків.

Нова пошта також заявила, що компенсує клієнтам повну оголошену вартість пошкоджених відправлень та зв’яжеться з кожним із них щодо деталей відшкодування.

Остаточні наслідки атаки на Суми 27 серпня встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 647-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Нацполіція

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