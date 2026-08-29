В ночь на 29 августа российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. В столице несколько раз объявляли воздушную тревогу и слышались взрывы.

Об этом сообщили в КГВА.

Взрывы в Киеве 29 августа: что известно

По предварительным данным Киевской городской военной администрации, в результате атаки в Святошинском районе повреждены частные жилые дома. Первоначально сообщалось, что возгорания нет, а информация о возможных пострадавших уточняется.

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По состоянию на 07.30 стало известно о двух пострадавших в Святошинском районе. Они обратились за помощью к бригаде скорой.

По информации ГСЧС, ночью в результате российского удара произошел пожар в одной из квартир на девятом этаже девятиэтажного жилого дома в Святошинском районе.

Спасатели оперативно прибыли и ликвидировали пожар, не допустив распространения огня на соседние квартиры. В результате атаки также разрушены перекрытия между квартирой и кровлей.

В ГСЧС отметили, что в результате этого пожара погибших и пострадавших нет.

В то же время, утром российская атака повредила жилые дома и административное здание на территории частного сектора Святошинского района.

Спасатели помогли женщине, которая оказалась заблокированной в собственном доме из-за деформации входной двери.

Специалисты ГСЧС также обследовали территорию и продолжают работать над ликвидацией последствий вражеской атаки.

В 07:29 в столице снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников.

Фото : ДСНС

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