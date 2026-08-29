Взрывы в Киеве: в Святошинском районе повреждены дома, есть пострадавшие
- Россия ночью атаковала Киев ударными дронами.
- В Святошинском районе повреждены частные дома и админздания.
- В жилой девятиэтажке возник пожар на 9 этаже.
В ночь на 29 августа российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. В столице несколько раз объявляли воздушную тревогу и слышались взрывы.
Об этом сообщили в КГВА.
Взрывы в Киеве 29 августа: что известно
По предварительным данным Киевской городской военной администрации, в результате атаки в Святошинском районе повреждены частные жилые дома. Первоначально сообщалось, что возгорания нет, а информация о возможных пострадавших уточняется.
По состоянию на 07.30 стало известно о двух пострадавших в Святошинском районе. Они обратились за помощью к бригаде скорой.
По информации ГСЧС, ночью в результате российского удара произошел пожар в одной из квартир на девятом этаже девятиэтажного жилого дома в Святошинском районе.
Спасатели оперативно прибыли и ликвидировали пожар, не допустив распространения огня на соседние квартиры. В результате атаки также разрушены перекрытия между квартирой и кровлей.
В ГСЧС отметили, что в результате этого пожара погибших и пострадавших нет.
В то же время, утром российская атака повредила жилые дома и административное здание на территории частного сектора Святошинского района.
Спасатели помогли женщине, которая оказалась заблокированной в собственном доме из-за деформации входной двери.
Специалисты ГСЧС также обследовали территорию и продолжают работать над ликвидацией последствий вражеской атаки.
В 07:29 в столице снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников.