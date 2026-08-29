Вечером 28 августа РФ атаковала Киевскую область. В селе Мила Бучанского района после падения или попадания российского дрона на территории одного из предприятий возник масштабный пожар, сопровождавшийся детонацией. В результате атаки погибли и ранены.

Об этом сообщают Офис Генпрокурора и руководитель Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

Детонация в селе Мила Киевской области

По предварительным данным, 28 августа около 20:10 на территории предприятия зафиксировали падение или попадание БпЛА, тип которого устанавливают. После этого вспыхнул пожар, а затем началась детонация.

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На месте работали спасатели, полицейские, взрывотехники и другие экстренные службы. Из-за опасности для людей из района происшествия проводили эвакуацию. Сначала сообщалось о 165 эвакуированных, однако впоследствии их количество превысило 200 человек. Среди эвакуированных есть дети.

По состоянию на 23:09 было известно о пяти потерпевших. Позже Киевская ОВА сообщила еще о пострадавших. В частности, в Бориспольском районе один мужчина получил осколочное ранение и был доставлен в больницу.

Около 02:20 стало известно, что в результате атаки погибли. Из-за масштабного пожара и взрывов временно перекрывали движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 Киев-Чоп от 15-го до 32-го километра.

Что известно о разрушениях

Огонь с территории предприятия распространился на частную застройку. В Бучанском районе уничтожен один частный жилой дом, еще семь домов повреждены. Также повреждены пожарный автомобиль и пансионат для пожилых людей.

Пожар в пяти частных домах и заведении питания удалось ликвидировать. В то же время, спасатели продолжали работать на месте масштабного пожара и ликвидировать последствия детонации.

Прокуратура расследует не только удар РФ

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство из-за последствий российской атаки. Расследование проводят по статье 437 Уголовного кодекса Украины — по ведению агрессивной войны, а также по статье 367 УКУ — по факту возможной служебной халатности.

Следователи должны установить все обстоятельства российской атаки, а также выяснить, могли ли условия на территории предприятия усилить последствия удара.

В частности, правоохранители проверят законность размещения и хранения на предприятии взрывоопасных предметов и материалов, наличие необходимых разрешений и согласований. Отдельно будут устанавливаться действия должностных лиц, принимавших соответствующие решения.

Таким образом, следствие должно определить, были ли нарушения или халатность, которые могли увеличить масштабы трагедии.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что получил доклады министра внутренних дел Ивана Выговского и руководителя ГСЧС по удару по Бучанскому району. По его словам, после попадания возник пожар, который впоследствии сопровождался детонацией.

Он также отметил необходимость строгой реакции правоохранителей и наказания виновных, если будет установлен факт халатности.

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