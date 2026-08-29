У ніч проти 29 серпня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. У столиці кілька разів оголошували повітряну тривогу та було чути вибухи.

Про це повідомили у КМВА.

Вибухи у Києві 29 серпня: що відомо

За попередніми даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок атаки у Святошинському районі пошкоджено приватні житлові будинки. Спочатку повідомлялося, що загоряння немає, а інформація про можливих потерпілих уточнюється.

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Станом на 07:30 стало відомо про двох постраждалих у Святошинському районі. Вони звернулися по медичну допомогу до бригади швидкої.

За інформацією ДСНС, уночі внаслідок російського удару сталася пожежа в одній із квартир на дев’ятому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку у Святошинському районі.

Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу, не допустивши поширення вогню на сусідні квартири. Внаслідок атаки також зруйновані перекриття між квартирою та покрівлею.

У ДСНС зазначили, що внаслідок цієї пожежі загиблих і постраждалих немає.

Водночас уранці російська атака пошкодила житлові будинки та адміністративну будівлю на території приватного сектору Святошинського району.

Рятувальники допомогли жінці, яка опинилася заблокованою у власному помешканні через деформацію вхідних дверей.

Фахівці ДСНС також обстежили територію та продовжують працювати над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

О 07:29 у столиці знову оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.

Фото : ДСНС

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