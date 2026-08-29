Вибухи у Києві: у Святошинському районі пошкоджені будинки, є постраждалі
- Росія вночі атакувала Київ ударними дронами.
- У Святошинському районі пошкоджені приватні будинки та адмінбудівля.
- У житловій дев’ятиповерхівці виникла пожежа на 9-му поверсі.
У ніч проти 29 серпня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. У столиці кілька разів оголошували повітряну тривогу та було чути вибухи.
Про це повідомили у КМВА.
Вибухи у Києві 29 серпня: що відомо
За попередніми даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок атаки у Святошинському районі пошкоджено приватні житлові будинки. Спочатку повідомлялося, що загоряння немає, а інформація про можливих потерпілих уточнюється.
Станом на 07:30 стало відомо про двох постраждалих у Святошинському районі. Вони звернулися по медичну допомогу до бригади швидкої.
За інформацією ДСНС, уночі внаслідок російського удару сталася пожежа в одній із квартир на дев’ятому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку у Святошинському районі.
Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу, не допустивши поширення вогню на сусідні квартири. Внаслідок атаки також зруйновані перекриття між квартирою та покрівлею.
У ДСНС зазначили, що внаслідок цієї пожежі загиблих і постраждалих немає.
Водночас уранці російська атака пошкодила житлові будинки та адміністративну будівлю на території приватного сектору Святошинського району.
Рятувальники допомогли жінці, яка опинилася заблокованою у власному помешканні через деформацію вхідних дверей.
Фахівці ДСНС також обстежили територію та продовжують працювати над ліквідацією наслідків ворожої атаки.
О 07:29 у столиці знову оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.