У Корабельному районі Херсона Росія атакувала дроном таксі, внаслідок чого є постраждалі.

Атака на Херсон 1 вересня: що відомо

Як повідомила Херсонська ОВА, за уточненою інформацією, близько 13:40 у Корабельному районі міста росіяни атакували дроном таксі.

Внаслідок удару постраждали троє дорослих та дві дитини. 11-річна та 2-річна дівчатка дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. У старшої дитини також уламкові поранення живота та ніг.

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Крім того, серед постраждалих — 46-річний водій та дві жінки віком 32 і 36 років. У них діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Мами дівчаток також отримали уламкові поранення ніг.

Усі п’ятеро знаходсять у лікарні під наглядом медиків. Їхній стан — середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, що вранці 31 серпня російські війська атакували Херсон безпілотниками. Під удар потрапив один із медичних закладів міста, також росіяни поцілили дроном у жінку в середмісті.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 651-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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